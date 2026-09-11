Ocho personas fueron detenidas luego de un operativo judicial que incluyó nueve allanamientos en la ciudad de Casilda, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes.

Los procedimientos fueron coordinados por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), a través de la Fiscalía Especializada en Microtráfico, y contaron con la participación de efectivos de la Prefectura Naval Argentina y la Policía Federal Argentina.

Según informó la investigación, las medidas fueron autorizadas por la jueza Mariel Minetti y se desarrollaron en distintos puntos de la ciudad: Bolívar al 1200, La Rioja al 1200, la zona de Calle 27 y 1º de Mayo, Belgrano al 1400, Formosa al 2300, Hipólito Yrigoyen al 2700 y Bolívar al 1900.

Durante los allanamientos fueron detenidos tres hombres y cinco mujeres. Además, según indicaron fuentes judiciales, se libraron órdenes de captura para un hombre y una mujer que no fueron encontrados al momento de los procedimientos.

En los domicilios inspeccionados, los investigadores secuestraron dosis de cocaína y marihuana, más de 8,5 millones de pesos, 300 dólares, teléfonos celulares, balanzas de precisión y vehículos que serán incorporados a la causa como elementos de interés.

La investigación está a cargo del fiscal especializado Franco Carbone, mientras que las tareas en territorio fueron coordinadas por el fiscal adjunto César Cabrera.

Desde la Fiscalía señalaron que la causa continuará con la imputación de los involucrados por el delito de comercio de estupefacientes agravado por la participación organizada de tres o más personas. Esta calificación deberá ser evaluada posteriormente por la Justicia durante el avance del proceso penal.

Por otro lado, aún no fueron difundidas las identidades de las personas detenidas ni la cantidad precisa de sustancias secuestradas. Tampoco se conocieron públicamente detalles sobre las pruebas reunidas contra cada uno de los investigados.