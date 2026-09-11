La Comuna de Sancti Spíritu informó la realización de una capacitación gratuita sobre manipulación de alimentos, destinada a vecinos de la localidad interesados en adquirir herramientas vinculadas con las buenas prácticas de higiene y seguridad alimentaria.

La actividad se llevará adelante el viernes 18 de septiembre a las 14 horas y estará orientada especialmente a personas que participan en tareas relacionadas con la preparación, producción o comercialización de alimentos.

Según comunicaron desde la administración comunal, el objetivo del encuentro es fortalecer conocimientos sobre los procedimientos adecuados para el manejo de productos alimenticios y promover prácticas que permitan reducir riesgos durante su elaboración.

Durante la jornada se abordarán aspectos relacionados con normas básicas de higiene, conservación y cuidados necesarios en las distintas etapas del proceso alimentario. Desde la Comuna señalaron que este tipo de capacitaciones forman parte de acciones de formación y concientización dirigidas a la comunidad.

Además, indicaron que la propuesta busca acompañar a quienes trabajan o desarrollan actividades vinculadas al sector alimentario, brindando información que pueda aplicarse tanto en ámbitos comerciales como familiares.

La inscripción ya se encuentra disponible y los interesados pueden registrarse comunicándose por WhatsApp al número 3462 - 511814. También existe la posibilidad de anotarse de manera presencial en el Tribunal de Faltas de la Comuna de Sancti Spíritu, de lunes a viernes, entre las 7 y las 13 horas.

Por el momento, no se informaron detalles sobre la persona o institución encargada del dictado del curso, ni sobre la duración total de la capacitación.

La iniciativa se suma a otras acciones de formación comunitaria impulsadas por la localidad y apunta a brindar herramientas para quienes intervienen en actividades relacionadas con la elaboración y manipulación de alimentos.