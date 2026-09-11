El Gobierno de Santa Fe anunció una propuesta para que Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) se haga cargo del servicio de agua potable y cloacas de la ciudad de Santo Tomé, actualmente administrado por el Municipio.

El acuerdo contempla una transición progresiva y deberá contar con la aprobación del Concejo Municipal local antes de avanzar. La iniciativa fue presentada durante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno con la participación del ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; el ministro de Economía, Pablo Olivares; el intendente Miguel Weiss Ackerley y la presidenta de ASSA, Renata Ghilotti.

Según explicó Enrico, la decisión responde a las dificultades que presenta actualmente el sistema municipal frente al crecimiento poblacional de Santo Tomé. El funcionario señaló que la infraestructura existente fue diseñada para una ciudad más pequeña y que la localidad proyecta continuar expandiéndose hasta acercarse a los 100.000 habitantes.

Desde la Provincia indicaron que la incorporación a ASSA permitirá sumar planificación técnica, capacidad operativa y un esquema de inversiones para renovar la red. Además, remarcaron que la empresa provincial ya cuenta con infraestructura de abastecimiento hacia Santo Tomé mediante el acueducto de Desvío Arijón.

Por otro lado, el ministro Pablo Olivares sostuvo que la medida busca generar una mayor eficiencia económica mediante una administración integrada con una empresa que actualmente presta servicio a cientos de miles de usuarios en la provincia.

“Gana el santotomesino, pero también todos los usuarios”, afirmó Olivares, al señalar que una mayor escala operativa permitiría reducir costos promedio del sistema.

El intendente Miguel Weiss Ackerley manifestó que la transferencia responde a una necesidad vinculada al crecimiento urbano y al estado actual de la red. Según indicó, el municipio venía analizando esta posibilidad desde hace aproximadamente dos años ante las dificultades para sostener el servicio con el esquema vigente.

Desde ASSA, Renata Ghilotti explicó que la empresa cuenta actualmente con capacidad técnica, económica y financiera para incorporar una nueva ciudad. También señaló que será necesario realizar obras de infraestructura debido a las condiciones actuales del sistema.

La empresa estimó que las inversiones necesarias para mejorar la prestación estarán entre los $6.000 y $9.000 millones durante los próximos tres años.

Además del traspaso del servicio, el Gobierno provincial anunció que avanzará con una iniciativa privada para construir un nuevo ramal desde el acueducto Desvío Arijón. La obra permitiría ampliar el abastecimiento hacia Santo Tomé, Sauce Viejo y Desvío Arijón.

La propuesta deberá ahora ser analizada por el Concejo Municipal. En caso de obtener aprobación, comenzará una etapa de transición para definir la incorporación definitiva de Santo Tomé al sistema administrado por ASSA.