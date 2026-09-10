Firmat se prepara para recibir una nueva edición del Encuentro de Motos Clásicas “Vuelta a Firmat”, una propuesta que reunirá a propietarios y aficionados de motocicletas históricas durante el sábado 12 y domingo 13 de septiembre.

La actividad tendrá como sede principal el Playón del Ferrocarril, ubicado en la esquina de Bulevar Colón y Sarmiento. Según indicaron desde la organización, se espera la participación de alrededor de 200 motos, aunque la cantidad final dependerá de la asistencia registrada durante la jornada.

El encuentro contempla la participación de motocicletas fabricadas hasta el año 1995 y contará con la presencia especial de la marca JAWA. La entrada para quienes quieran recorrer la exposición será libre y gratuita.

Uno de los organizadores, Miguel Pionsi, explicó parte del cronograma previsto para el fin de semana. Según detalló, el sábado los participantes realizarán una salida hacia Melincué, donde compartirán un recorrido y un almuerzo antes de regresar a Firmat.

“La exposición estática” será la actividad central del domingo, cuando las motos quedarán exhibidas para el público en el predio del ferrocarril.

Desde la agrupación Motos Clásicas Firmat señalaron que esperan recibir visitantes de distintas localidades y provincias. Entre los lugares mencionados figuran ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, además de localidades de la región como Venado Tuerto, Casilda y Rosario.

La edición anterior, realizada en 2025, reunió más de 160 motocicletas y contó con la participación de agrupaciones vinculadas al motociclismo clásico, entre ellas el Moto Guzzi Club Argentina.

El evento cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Firmat y busca reunir a coleccionistas, familias y vecinos interesados en conocer modelos históricos y compartir la cultura vinculada a las motos de colección.

Para quienes quieran participar del almuerzo previsto dentro del cronograma, la organización informó que será necesario confirmar asistencia previamente mediante contacto telefónico con los responsables del encuentro.

Con la llegada de delegaciones de distintas ciudades, Firmat volverá a convertirse durante ese fin de semana en punto de encuentro para los aficionados a las motos clásicas.