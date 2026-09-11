El diputado provincial Leo Calaianov mantuvo una reunión con el fiscal regional de la 3° Circunscripción Judicial de Venado Tuerto, Mauricio Clavero, para analizar medidas vinculadas al control de la veda del pejerrey en las lagunas del sur de Santa Fe.

El período de restricción establecido por la provincia comenzó el 1° de septiembre y se extenderá hasta el 30 de noviembre. Durante ese lapso está prohibida la pesca comercial, el acopio y el transporte de la especie.

Según explicó Calaianov, el objetivo del encuentro fue avanzar en la coordinación entre distintos organismos con responsabilidad en la fiscalización de la actividad pesquera. En ese marco, mencionó la participación del Ministerio de Ambiente de la Provincia, la Fiscalía Regional del Ministerio Público de la Acusación, la Guardia Rural Los Pumas y los gobiernos locales.

El legislador señaló que resulta necesario articular acciones para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes y preservar los recursos ictícolas de la región.

Por su parte, el fiscal regional Mauricio Clavero manifestó su predisposición para mantenerse atento a la situación y acompañar las intervenciones que puedan surgir dentro de sus competencias.

La normativa provincial establece diferencias entre la pesca comercial y la deportiva. Mientras que la primera queda totalmente suspendida durante la veda, la pesca deportiva está habilitada únicamente determinados días: viernes, sábados, domingos y feriados desde las 11 horas.

Además, quienes realicen pesca deportiva deben contar con licencia habilitante y respetar un límite máximo de captura de 10 ejemplares por día por pescador.

Desde los organismos involucrados remarcan que los controles buscan asegurar el cumplimiento de las restricciones durante una etapa considerada importante para la conservación de la especie.

La reunión entre Calaianov y Clavero se suma a las acciones institucionales previstas para la temporada de veda. Hasta el momento no se informaron operativos específicos ni resultados de controles realizados en las lagunas de la región.

Las autoridades deberán definir durante los próximos meses cómo continuará el esquema de fiscalización hasta el cierre de la veda previsto para fines de noviembre.