Una mujer de 83 años, vecina de Firmat, denunció haber sido víctima de una estafa bajo la modalidad conocida como “cuento del tío”. Según informaron fuentes vinculadas a la investigación, un hombre se presentó en su vivienda y aseguró falsamente que había sido enviado por su hija para retirar sus ahorros.

De acuerdo con la denuncia, la mujer creyó en el relato del desconocido y le entregó una suma cercana a los 1.400 dólares. Luego de recibir el dinero, el individuo se retiró del domicilio.

El hecho ocurrió durante la jornada del jueves y quedó bajo investigación de la Unidad Fiscal de Firmat junto con personal policial. Entre las primeras medidas dispuestas se encuentra el análisis de registros de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona.

Según indicaron los investigadores, el objetivo es identificar al autor del engaño y determinar si actuó de manera individual o si pudo haber contado con la participación de otras personas. Esta última posibilidad se mantiene como una línea de investigación y no fue confirmada oficialmente.

El denominado “cuento del tío” es una modalidad de estafa en la que los delincuentes utilizan información personal, llamados telefónicos o relatos falsos para generar confianza en sus víctimas y obtener dinero u objetos de valor.

En este caso, la persona sospechosa habría utilizado el vínculo familiar como argumento para acceder al domicilio y conseguir la entrega del dinero. Hasta el momento no se informó la identidad del involucrado ni si existen personas detenidas por el hecho.

Desde la investigación se continúan recopilando elementos para avanzar en el esclarecimiento del caso. Las autoridades reiteran la importancia de verificar cualquier pedido de dinero realizado por supuestos familiares o conocidos y comunicarse directamente con la persona involucrada antes de entregar valores.