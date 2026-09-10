La Casa Rosada decidió suspender el viaje de Javier Milei al Reino Unido que estaba previsto para octubre, en un contexto marcado por nuevas tensiones diplomáticas entre ambos países por la cuestión Malvinas.

La visita presidencial contemplaba una agenda reducida en Londres con una exposición en la Universidad de Oxford y encuentros con empresarios interesados en inversiones en Argentina. Según había informado el Gobierno, el objetivo estaba vinculado a actividades de promoción económica.

El vocero presidencial Adrián Ravier había señalado días atrás que existía la posibilidad de que Milei participara de una nueva edición de la denominada “Argentina Week” en Londres, aunque aclaró que la presencia del mandatario todavía no estaba confirmada.

Finalmente, el Ejecutivo comunicó que el viaje quedó suspendido, aunque no informó oficialmente los motivos específicos de la decisión.

La cancelación ocurrió luego de una serie de medidas impulsadas por el Gobierno argentino relacionadas con la explotación hidrocarburífera en las Islas Malvinas. La administración de Milei anunció sanciones contra empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros considerados ilegales por Argentina.

Además, el Presidente reafirmó en una cadena nacional el reclamo argentino de soberanía sobre el archipiélago y cuestionó la posición británica.

Desde Reino Unido, el primer ministro Andy Burnham manifestó que su Gobierno mantendrá una defensa firme de su control sobre las Islas Malvinas. Autoridades británicas también señalaron que sus fuerzas militares continúan preparadas para proteger sus intereses.

El escenario modificó las condiciones políticas de una eventual visita presidencial. Meses atrás, Milei había expresado su intención de viajar al Reino Unido y mantener canales de diálogo con autoridades británicas, argumentando que una relación comercial podía convivir con el reclamo diplomático argentino.

Por otro lado, la agenda internacional del Presidente continuará con actividades previstas en Estados Unidos, incluyendo su participación en Naciones Unidas y otros encuentros institucionales.

La suspensión del viaje deja abierta la posibilidad de nuevas definiciones diplomáticas entre ambos países. Hasta el momento, el Gobierno argentino no informó si la visita será reprogramada ni si existirá otro encuentro bilateral durante 2026.