Franco Colapinto tendrá nuevamente actividad dentro de la Fórmula 1 durante el Gran Premio de España, una fecha que marca la llegada de la categoría al nuevo circuito Madring, ubicado en Madrid. El piloto argentino será parte de la primera jornada de entrenamientos libres junto al equipo Alpine.

La sesión de práctica libre permitirá a los equipos recopilar información sobre el comportamiento de los monoplazas en un trazado nuevo para la categoría. Además, será una instancia clave para ajustar la configuración del vehículo antes de la clasificación y la carrera del domingo.

En el caso de Alpine, el trabajo estará enfocado en encontrar el equilibrio del auto y mejorar la competitividad durante el fin de semana. Colapinto compartirá estructura con Pierre Gasly, quien también buscará aprovechar los entrenamientos para evaluar las características del circuito madrileño.

El Gran Premio de España se desarrolla del 11 al 13 de septiembre y tiene como principal novedad el estreno del circuito Madring, que reemplaza al tradicional trazado de Barcelona dentro del calendario de Fórmula 1.

Para el piloto argentino, la práctica representa una nueva oportunidad de sumar kilómetros y continuar su adaptación al máximo nivel del automovilismo internacional. La actividad estará seguida especialmente por los fanáticos argentinos, que mantienen expectativa por cada participación del representante nacional en la categoría.

La jornada también tendrá importancia para el campeonato, ya que los equipos buscarán establecer referencias en un escenario desconocido. Según los registros previos y la evolución del fin de semana, las posiciones de la práctica no necesariamente reflejan el rendimiento definitivo para la carrera.

La primera sesión del Gran Premio de España podrá verse en Argentina a través de las señales habilitadas para la Fórmula 1, entre ellas ESPN, Fox Sports, STAR Action y la plataforma F1 TV Pro.

El objetivo del equipo será obtener información técnica y avanzar en la puesta a punto del monoplaza de cara a las próximas sesiones del fin de semana.