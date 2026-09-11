La Asociación del Fútbol Argentino inició formalmente el análisis del reclamo presentado por Vélez contra Boca por el partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina. El Tribunal de Disciplina resolvió dar traslado del expediente al club de la Ribera, que tendrá cinco días para responder.

La presentación de Vélez apunta a una presunta alineación indebida por la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial del encuentro. El club sostiene que la reglamentación permite un máximo de cinco jugadores extranjeros y solicita que se aplique una sanción deportiva.

Según el reclamo, aunque solamente cinco futbolistas extranjeros participaron del partido, la presencia de Ángel Romero en la planilla habría generado una irregularidad porque el entrenador podía disponer de su ingreso durante el encuentro.

Desde Vélez argumentan que la normativa no contempla una excepción específica para la Copa Argentina y que debería aplicarse el límite general vigente en las competencias organizadas por AFA. En ese marco, el club pidió que se declare la alineación indebida y que se le otorgue la clasificación.

Por otro lado, Boca prepara su defensa y sostiene que no existió ventaja deportiva. La postura del Xeneize apunta a que Romero no ingresó al campo de juego y que situaciones administrativas similares en otros torneos tuvieron como consecuencia sanciones económicas o apercibimientos, pero no modificaciones del resultado deportivo.

Además, el Tribunal de Disciplina dejó como antecedente reciente un caso del fútbol femenino. En un partido del Torneo Clausura, Belgrano realizó seis cambios frente a Lanús y el reclamo del equipo granate para obtener los puntos fue rechazado. Sin embargo, el club cordobés recibió una sanción económica.

La resolución conocida en las últimas horas no define todavía si Boca recibirá una sanción ni si Vélez accederá a la siguiente instancia. La próxima etapa será la presentación del descargo del club y el posterior análisis del organismo disciplinario.