River Plate tendrá una nueva oportunidad para cortar una estadística negativa cuando visite este sábado a Atlético Tucumán, desde las 17.30, por una nueva fecha del campeonato. El encuentro se disputará en el estadio Monumental José Fierro, un escenario donde el conjunto de Núñez no logra quedarse con los tres puntos desde hace siete años.

La última victoria de River en Tucumán ocurrió en 2019, cuando derrotó 1-0 al Decano con un gol de Cristian Ferreira. Desde aquel partido, el equipo argentino disputó seis encuentros en condición de visitante ante Atlético Tucumán y no consiguió volver a ganar.

El historial reciente incluye partidos que quedaron marcados para River. Dos meses después de aquel triunfo, Atlético Tucumán goleó 3-0 por la Copa de la Superliga. Luego, en marzo de 2020, ambos equipos empataron 1-1 en la última fecha del campeonato. Ese resultado dejó a River sin la posibilidad de consagrarse campeón, mientras Boca Juniors terminó obteniendo el título.

A partir de ese momento, el equipo de Núñez volvió a enfrentar al Decano en distintas oportunidades, aunque sin poder imponerse en Tucumán. En 2021 y 2023 se registraron empates, mientras que en 2025 Atlético Tucumán logró una victoria por 2-0 con goles de Clever Ferreira y Leandro Díaz.

Además del objetivo estadístico, el partido tendrá importancia para el ciclo de Leonardo Ponzio como entrenador. El exmediocampista asumió recientemente y consiguió dos triunfos consecutivos frente a Banfield e Independiente Rivadavia. Según indicaron desde el cuerpo técnico, la intención es mantener la base del equipo que logró esos resultados.

Por otro lado, Atlético Tucumán intentará aprovechar su condición de local para prolongar una tendencia favorable ante River en los últimos años. El equipo tucumano se convirtió en un rival complejo para el conjunto millonario, especialmente cuando ambos se enfrentaron en el José Fierro.

River buscará transformar una estadística negativa en un nuevo impulso dentro del torneo. La visita a Tucumán aparece como una prueba para el equipo de Ponzio, que además intentará consolidar su recuperación futbolística.