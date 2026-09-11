Santos dio un paso importante en la Copa Sudamericana 2026 al vencer 2-0 a Atlético Mineiro en Vila Belmiro, por la ida de los cuartos de final, y luego apareció una noticia vinculada al mercado de pases: la llegada de Philippe Coutinho al equipo paulista.

Según informó el periodista especializado en transferencias Fabrizio Romano, el mediocampista brasileño acordó incorporarse a Santos hasta fin de año. Hasta el momento, no se conocieron detalles oficiales del contrato por parte de la institución.

El futbolista de 34 años volvería a compartir equipo con Neymar, con quien mantiene una relación desde las categorías juveniles de la selección brasileña. Ambos fueron parte de distintos procesos de Brasil y coincidieron en competencias internacionales.

Coutinho llega con una extensa trayectoria internacional. El volante ofensivo pasó por Inter de Italia, Liverpool, Barcelona y Bayern Múnich, además de defender la camiseta de Aston Villa durante su etapa europea. En 2024 regresó a Vasco da Gama, club donde inició su carrera profesional, aunque su vínculo terminó en febrero de 2026.

Desde entonces permanecía sin club hasta este acuerdo con Santos, donde buscará recuperar continuidad y protagonismo dentro del fútbol brasileño.

Además de Neymar, el plantel paulista cuenta con Gabriel Barbosa “Gabigol”, otro de los nombres destacados del fútbol brasileño reciente. La incorporación de Coutinho apunta a sumar experiencia y variantes ofensivas en una etapa decisiva de la temporada.

Por otro lado, Santos deberá resolver la serie frente a Atlético Mineiro para continuar en carrera por el título continental. La ventaja obtenida en el primer partido le permite llegar con una diferencia favorable al encuentro de vuelta, aunque la clasificación todavía no está definida.

La llegada de Coutinho se produce en un contexto donde Santos busca recuperar protagonismo internacional. La confirmación oficial del fichaje y su disponibilidad para competir dependerán de los próximos pasos administrativos y deportivos del club.