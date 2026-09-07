Venado Tuerto dará esta semana un nuevo paso en el proyecto destinado a concentrar en un mismo edificio distintas dependencias de la Justicia provincial. Este jueves 10 de septiembre se realizará una audiencia pública en el Centro Cultural Municipal, donde será presentada y analizada la propuesta de emplazamiento de la futura sede judicial en la esquina de Monteagudo y Quintana.

La iniciativa contempla reunir allí los fueros Civil, Comercial, Laboral y de Familia, que actualmente desarrollan sus actividades en diferentes puntos de la ciudad.

La audiencia tendrá participación de jueces, fiscales, abogados, empleados judiciales y representantes de las distintas áreas relacionadas con el funcionamiento de los Tribunales. El objetivo será conocer las necesidades operativas de cada sector antes de avanzar con las definiciones sobre el edificio.

La senadora provincial por General López, Leticia Di Gregorio, señaló que esta instancia representa uno de los primeros pasos del proceso y destacó la necesidad de escuchar a quienes trabajan diariamente dentro del sistema judicial.

Uno de los argumentos planteados para impulsar la nueva infraestructura es la actual dispersión de dependencias. Según indicó la legisladora, algunas funcionan además en inmuebles alquilados y con limitaciones edilicias.

La distribución en distintas sedes puede verificarse parcialmente en la información oficial del Poder Judicial: los juzgados Civil y Comercial y el fuero Laboral funcionan en San Martín 631, mientras que Familia tiene dependencias en Chacabuco 1365 y el Juzgado de Circuito está ubicado en Saavedra 455.

Un proyecto que comenzó a tomar forma en 2025

La propuesta tiene antecedentes anteriores al anuncio de esta semana. En diciembre de 2025, integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe visitaron Venado Tuerto y plantearon la necesidad de contar con instalaciones adaptadas a las nuevas modalidades de funcionamiento de la Justicia, especialmente para los fueros que permanecerán fuera del futuro Centro de Justicia Penal.

En junio de este año, durante una reunión entre el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y funcionarios municipales, ya había sido puesto bajo análisis el terreno de Monteagudo y Quintana. En aquella oportunidad también se anticipó la realización de una audiencia pública, inicialmente prevista para los primeros días de agosto.

La instancia del jueves, por lo tanto, no significa el comienzo de la construcción. Hasta el momento no fueron informados públicamente un cronograma definitivo de obra, fecha de inicio ni presupuesto actualizado dentro del anuncio difundido esta semana.

Una vez realizada la audiencia deberán evaluarse las observaciones vinculadas al terreno y los requerimientos de los diferentes fueros. A partir de esas definiciones podrá continuar el proceso administrativo y técnico para establecer las características de la futura sede judicial.