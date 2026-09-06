Javier Milei alcanzó los 1.000 días desde su llegada a la Casa Rosada con un balance atravesado por reformas económicas y estatales, negociaciones legislativas, cambios dentro del Gabinete, conflictos sociales e investigaciones judiciales que involucran a dirigentes vinculados con La Libertad Avanza.

Desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, el Gobierno impulsó una transformación del marco regulatorio que tuvo como uno de sus primeros instrumentos al DNU 70/2023. Meses después consiguió la sanción de la Ley Bases, aunque el texto definitivo fue considerablemente menor que la propuesta inicial y requirió negociaciones con bloques opositores y gobernadores.

En este marco, la administración también atravesó una importante rotación de funcionarios. Milei tuvo cuatro jefes de Gabinete durante este período: Nicolás Posse, Guillermo Francos, Manuel Adorni y Diego Santilli. A pesar de esos movimientos, figuras como Karina Milei, Santiago Caputo, Luis Caputo y Federico Sturzenegger conservaron lugares centrales dentro del esquema político o económico.

El Congreso fue otro escenario determinante. El oficialismo logró aprobar reformas con apoyo de sectores aliados, pero también sufrió derrotas. Entre ellas estuvieron el rechazo del Senado a las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para completar la Corte Suprema y la insistencia parlamentaria sobre las leyes vinculadas al financiamiento universitario y la emergencia pediátrica después de los vetos presidenciales.

Por otro lado, distintas investigaciones judiciales impactaron sobre el Gobierno y su espacio político. El caso $LIBRA, las presuntas irregularidades investigadas en la Agencia Nacional de Discapacidad, la causa que involucra a José Luis Espert por su relación económica con Federico “Fred” Machado y la investigación patrimonial contra Manuel Adorni continúan teniendo situaciones procesales diferentes. En ninguno de esos casos corresponde presentar las acusaciones como hechos probados mientras los expedientes permanezcan abiertos.







La política también estuvo marcada por la disputa interna dentro de La Libertad Avanza. Diferentes medios describen un crecimiento de la influencia de Karina Milei en la construcción partidaria, mientras Santiago Caputo mantiene un papel relevante en la estrategia presidencial. Las versiones sobre enfrentamientos, desplazamientos o pérdida de influencia forman parte de la dinámica interna y no siempre cuentan con confirmaciones oficiales.

En materia electoral, 2025 dejó dos momentos contrapuestos: la derrota libertaria en las elecciones bonaerenses de septiembre y la posterior victoria en las legislativas nacionales de octubre. Entre ambos acontecimientos, el respaldo financiero de Estados Unidos tuvo un papel relevante para reducir las tensiones que atravesaban los mercados.

A partir de ahora, el calendario político comienza a mirar hacia 2027. El oficialismo busca profundizar sus reformas y ampliar acuerdos con gobernadores, dirigentes del PRO y sectores del radicalismo. La continuidad de ese programa dependerá tanto de los resultados económicos como de la capacidad del Gobierno para mantener respaldo parlamentario, administrar sus conflictos internos y responder a los expedientes judiciales todavía abiertos.