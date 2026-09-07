El concejal Guillermo Poli negó haber cortado el cable de fibra óptica del sistema municipal de monitoreo de Villa Cañás y aseguró que el elemento ya se encontraba seccionado cuando lo encontró sobre la vereda. Lo hizo durante una entrevista con Oscar Andrés Canavese en La Nota del Día, acompañado telefónicamente por su abogado defensor, Maximiliano Had.

El episodio investigado ocurrió el 12 de agosto, cuando un tendido de fibra que estaba siendo instalado para conectar una nueva cámara sufrió un corte. La situación derivó en una denuncia y posteriormente en una investigación penal que terminó con Poli imputado.

“Yo no corté nada”, afirmó el concejal. Según su relato, salió de su domicilio, encontró el cable sobre la vereda y lo tomó para acomodarlo detrás de un pilar, debido al tránsito de peatones y ciclistas que existe habitualmente en ese sector.

Poli reconoció de esa manera haber tenido contacto con la fibra, aunque rechazó ser responsable del daño.

Por otro lado, el abogado Maximiliano Had cuestionó el procedimiento seguido durante la investigación. Según sostuvo, al analizar el sumario y las grabaciones observaron elementos que, desde la perspectiva de la defensa, no fueron correctamente ponderados antes de avanzar con la imputación.

Had afirmó que existen filmaciones en las que aparecen otras personas circulando por el sector durante el período analizado. Esta afirmación corresponde a la defensa y deberá ser evaluada dentro del expediente judicial.

El abogado también sostuvo que no existe una imagen en la que pueda observarse a Poli cortando la fibra. En este marco, anticipó que solicitarán formalmente el archivo de las actuaciones y el sobreseimiento del concejal.

“Vamos a pedir el archivo y, obviamente, el sobreseimiento”, expresó Had durante la entrevista.

Poli, además, cuestionó el impacto público que tuvo el caso y sostuvo que la imputación le ocasionó un perjuicio personal y político. También planteó que la investigación podría tener motivaciones políticas. Esa hipótesis constituye una versión no confirmada y durante la entrevista no se aportaron elementos independientes que permitan acreditarla.

Desde la defensa indicaron además que rechazaron alternativas para finalizar anticipadamente el proceso y que pretenden continuar hasta obtener una resolución que desvincule a Poli del hecho.

Hasta el momento de la entrevista no se contó con una respuesta pública de la Fiscalía a los cuestionamientos formulados por Poli y Had. Canavese explicó al aire que había intentado comunicarse con el fiscal durante los días anteriores sin obtener declaraciones.

La causa continúa, por lo tanto, en instancia judicial. La imputación no implica una declaración de culpabilidad y será el desarrollo del expediente el que determine si existen elementos suficientes para continuar la persecución penal o si corresponde hacer lugar al pedido que anticipó la defensa.