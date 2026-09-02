Venado Tuerto recibió a una delegación de empresarios y representantes internacionales como parte de las actividades territoriales del Santa Fe Business Forum 2026, el encuentro organizado por el Gobierno provincial para conectar empresas santafesinas con potenciales compradores e inversores extranjeros.

Los visitantes llegaron desde Perú, Colombia, Paraguay, Brasil, Filipinas y Vietnam y participaron de un circuito relacionado con la producción y la nutrición animal. La agenda incluyó recorridas por las instalaciones de CIAVT y por Delko, firma dedicada a la elaboración de alimentos balanceados y radicada en el Parque Industrial de Venado Tuerto.

La recepción estuvo encabezada por el presidente del Concejo Municipal, Juan Ignacio Pellegrini, y la secretaria de Desarrollo Productivo, Camila Vicente. Durante el encuentro, los funcionarios expusieron características del entramado productivo de la ciudad y de su zona de influencia, además de las condiciones de infraestructura disponibles para el sector empresarial.

La visita forma parte de una agenda provincial de mayor alcance. La edición 2026 del Santa Fe Business Forum se desarrolla entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre y reúne, según información oficial, a más de 1.100 empresas argentinas y 250 compradores internacionales provenientes de 50 países. También contempla 55 circuitos productivos por 60 localidades, con más de 160 empresas incluidas en los recorridos.

En este marco, Venado Tuerto busca aprovechar su localización dentro de una región con fuerte presencia agroindustrial. Entre los aspectos presentados a los visitantes estuvieron el Parque Industrial, la vinculación entre empresas e instituciones y la capacitación de recursos humanos.

Además, la ciudad cuenta con acceso a las rutas nacionales 8 y 33 y conexión terrestre con corredores que conducen hacia los puertos del sur santafesino. La presencia de servicios aduaneros en el Parque Industrial también forma parte de la infraestructura utilizada por firmas que operan con comercio exterior.

Por otro lado, la llegada de compradores no implica por sí misma la concreción de exportaciones. El resultado comercial de este tipo de encuentros puede conocerse posteriormente, una vez avanzadas las evaluaciones de productos, precios, requisitos sanitarios, logística y condiciones de entrega. Desde la propia organización provincial señalaron que los procesos pueden demandar varios meses antes de concretarse.

La jornada dejó así nuevos contactos entre el sector productivo venadense y representantes de mercados extranjeros. El próximo indicador será conocer si alguno de esos vínculos se transforma en pedidos de cotización, acuerdos comerciales o nuevas operaciones de exportación.