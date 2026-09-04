El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, repasó el estado de distintas obras que se ejecutan en Venado Tuerto y señaló que los proyectos de viviendas, el velódromo del Parque Municipal General Belgrano y la avenida Circunvalación atraviesan etapas de avance y terminación.

Uno de los frentes principales es el plan de 52 viviendas del barrio Cayetano Silva. Según explicó el funcionario, además de la construcción de las unidades se desarrollan trabajos de infraestructura vinculados con energía eléctrica, apertura de calles, factibilidad de gas y provisión de agua potable.

En paralelo, la Dirección de Vivienda inició el proceso administrativo para conformar el padrón de postulantes. La inscripción permanecerá abierta hasta el 27 de septiembre. Quienes ya figuraban en registros de años anteriores conservarán su inscripción, aunque deberán actualizar datos del grupo familiar y de sus ingresos.

El sorteo se realizará a través de la Lotería de la Provincia de Santa Fe, pero hasta el momento no existe una fecha confirmada. Las unidades tendrán distintas tipologías de acuerdo con la distribución de los terrenos: habrá dúplex y viviendas de planta baja, además de sectores adaptados para personas con discapacidad y un cupo destinado a personal policial, según la normativa vigente.

Otro de los trabajos en marcha es la recuperación del velódromo ubicado en el Parque Municipal General Belgrano. Enrico indicó que la repavimentación de la pista, incluyendo la adecuación de las pendientes necesarias para la práctica competitiva, ya fue ejecutada y que actualmente quedan tareas de pintura, terminaciones y la construcción de una cabina de control deportivo.

La previsión oficial es completar esos trabajos durante septiembre y vincular la reapertura con competencias organizadas junto al Club Ciclista Mario Mathieu. Ese plazo corresponde a la estimación informada por el ministro y deberá confirmarse con el avance efectivo de la obra.

Además, continúan intervenciones en el entorno del Parque Municipal, entre ellas veredas, baños y mejoras relacionadas con la circulación y el estacionamiento en las inmediaciones del Hospital, con el objetivo de ordenar el tránsito peatonal y vehicular.

La tercera obra mencionada fue la avenida Circunvalación. Según Enrico, actualmente existen cuatro frentes de trabajo, con tareas en las rotondas de las rutas nacionales 8 y 33, colocación de iluminación, construcción de ciclovías y nuevos sectores de circulación.

El ministro también confirmó que está prevista una nueva rotonda en la intersección de avenida Alem y Circunvalación, donde actualmente funcionan semáforos. La iniciativa apunta a reemplazar ese sistema por una circulación continua y con reducción de velocidad en el cruce.

Las obras forman parte de distintos proyectos provinciales que se ejecutan en Venado Tuerto. En los próximos días, la atención estará puesta en la finalización del velódromo, el cierre del registro habitacional y la continuidad de los trabajos viales en la Circunvalación.