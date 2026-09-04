Tevez tendrá su despedida en La Bombonera en diciembre

Carlos Tevez tendrá su partido de despedida en La Bombonera durante diciembre de 2026, más de cuatro años después de haber confirmado oficialmente su retiro del fútbol profesional. El exdelantero se comunicó con Juan Román Riquelme para solicitar la utilización del estadio y, según informaron distintos medios deportivos, recibió una respuesta favorable.

La fecha exacta todavía no fue anunciada oficialmente. TyC Sports informó que las alternativas que se analizan son los fines de semana del 12 y 13 o del 19 y 20 de diciembre. Por otro lado, ESPN señaló que el sábado 19 aparece como la fecha elegida, aunque hasta el momento debe considerarse una versión no confirmada.

La definición dependerá también del calendario deportivo de Boca. El primer fin de semana mencionado coincide con instancias decisivas del Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones. Si el conjunto xeneize alcanza esas competencias, la organización deberá evitar una superposición con los compromisos oficiales.

El encuentro significará el cierre simbólico de la carrera de Tevez como futbolista. El Apache dejó Boca en junio de 2021 y permaneció sin competir profesionalmente hasta que, un año después, anunció oficialmente su retiro. Con la camiseta azul y oro disputó 279 partidos, convirtió 94 goles y conquistó 11 títulos.

Además, la organización trabaja en el formato que tendrá el homenaje. Según la información publicada, una de las posibilidades es enfrentar a un equipo integrado por amigos de Tevez, tanto del fútbol como de su entorno personal, contra un combinado formado por excompañeros de diferentes etapas de su carrera.

Entre los nombres mencionados aparecen Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Tevez compartió la Selección Argentina con Messi y jugó junto al portugués en Manchester United. Sin embargo, sus presencias deben considerarse versiones no confirmadas, ya que ninguno fue anunciado oficialmente para el evento.

La posibilidad no es nueva. En abril de 2025, el propio Tevez había manifestado públicamente su intención de organizar una despedida en La Bombonera y había mencionado a ambos futbolistas entre los jugadores que le gustaría convocar.

También trascendió que podrían participar cerca de 60 invitados vinculados a las diferentes etapas de su trayectoria en Boca, Corinthians, Manchester United, Manchester City, Juventus y la Selección Argentina. Esa cifra tampoco cuenta por ahora con confirmación oficial.

En este marco, el principal dato pendiente es la fecha definitiva. Una vez resuelto el calendario de Boca, se espera que puedan conocerse además el formato del encuentro, la venta de entradas y la lista formal de protagonistas.