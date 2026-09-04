Un empresario de Venado Tuerto, identificado por sus iniciales como R.A.B., fue formalmente imputado como autor del delito de estafa en una causa que investiga operaciones millonarias vinculadas con la compraventa de ganado. La Justicia resolvió que podrá continuar el proceso en libertad bajo una serie de condiciones, entre ellas una caución real de 300 millones de pesos.

La audiencia imputativa y cautelar se desarrolló este jueves 3 de septiembre en la Sala 1 de la Oficina de Gestión Judicial de Venado Tuerto. El juez Leandro Martín encabezó el acto, mientras que la acusación estuvo a cargo de la fiscal adjunta Larisa Barucca, acompañada por el fiscal Iván Raposo.

La defensa fue ejercida por Gustavo Franceschetti y Diego Haro Martínez. Durante la audiencia, el imputado se abstuvo de prestar declaración y sus abogados dejaron planteado su cuestionamiento a la atribución realizada por el Ministerio Público de la Acusación.

Fiscalía, defensa y querella coincidieron en que R.A.B. pueda atravesar el proceso en libertad. Sin embargo, el juez estableció una caución real de $300 millones, que será instrumentada mediante un embargo.

Para cumplir con esa condición, la defensa ofreció una fracción rural de 10 hectáreas perteneciente a la estancia “Las Rositas”, situada sobre la Ruta Nacional 8. Según se indicó durante la audiencia, el inmueble está valuado en 1,88 millones de dólares y figura a nombre de Baer SRL.

Además, el empresario deberá cumplir diferentes reglas de conducta. Entre ellas se encuentran la prohibición de salir del país, la entrega del pasaporte, mantener domicilio en Venado Tuerto y presentarse periódicamente ante la Oficina de Gestión Judicial. También tendrá prohibido acercarse o comunicarse con Cristian O. Donati y Oscar Guido Donati, salvo en instancias judiciales o de mediación formalmente convocadas.

La investigación comenzó después de una denuncia presentada en octubre de 2025 por dos personas que manifestaron haber sido perjudicadas en operaciones ganaderas.

Según la hipótesis de la Fiscalía —versión no confirmada judicialmente—, una de esas operaciones se habría concretado en marzo de 2025 e involucró 360 cabezas de ganado por más de $271 millones. Los animales habrían sido entregados, mientras que los cheques utilizados como pago habrían sido rechazados.

La causa también analiza otra operación de agosto de 2025 relacionada con 200 cabezas de ganado. Además, la Fiscalía incorporó al expediente información sobre 172 cheques rechazados en una de las cuentas examinadas, por un monto superior a $982 millones.

El expediente continuará ahora con el análisis de la documentación, dispositivos y demás elementos secuestrados durante los nueve allanamientos realizados esta semana. La imputación no implica una condena y la responsabilidad penal del empresario deberá determinarse durante el proceso judicial.