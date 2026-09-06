Bomberos Voluntarios de Villa Cañás intervino durante la noche del sábado 5 de septiembre por un incendio de basura registrado dentro de un canasto ubicado sobre avenida 59, entre calles 60 y 62. El episodio no provocó mayores consecuencias y, al momento del arribo de la dotación, el fuego ya había sido sofocado por vecinos del sector.

Según informó el Departamento de Prensa y Difusión de Bomberos, el llamado se produjo alrededor de las 21:00, luego de que vecinos advirtieran que había residuos incendiándose en el interior del recipiente.

Antes de que llegaran los servidores públicos, quienes se encontraban en el lugar actuaron utilizando baldes con agua y consiguieron apagar las llamas.

Al arribar, el personal de Bomberos constató que el fuego se encontraba controlado. De todas maneras, se realizaron tareas de enfriamiento sobre los elementos afectados con el objetivo de descartar puntos calientes que pudieran provocar una nueva combustión.

Además, los efectivos revisaron el sector para verificar que no quedaran focos ígneos activos ni existiera riesgo de reignición. Finalizado el procedimiento y sin registrarse otras novedades, la dotación regresó al cuartel.

El comunicado oficial no reportó personas lesionadas ni daños materiales de consideración.

La causa no fue informada

El parte difundido por Bomberos no establece qué elemento provocó el inicio del fuego. Por ese motivo, no puede confirmarse que el incendio se haya originado por brasas o elementos calientes descartados entre los residuos.

Sin embargo, a partir de esta intervención, la institución emitió una recomendación dirigida a la comunidad y pidió evitar arrojar brasas encendidas dentro de canastos de basura o contenedores.

Según explicaron, este tipo de prácticas puede generar incendios y facilitar que las llamas alcancen otros materiales o sectores cercanos.

En este marco, la intervención volvió a poner el foco en las precauciones necesarias al momento de desechar restos provenientes de estufas, parrillas o cualquier otro elemento que pueda conservar temperatura. Antes de colocarlos junto a residuos domiciliarios, deben encontrarse completamente apagados y fríos.

En este caso, la rápida reacción de los vecinos permitió controlar la situación antes de la llegada de Bomberos. Posteriormente, el trabajo de la dotación se concentró en enfriar los residuos y garantizar que el fuego no volviera a iniciarse.