El intendente de Pérez y referente del espacio Vamos, Pablo Corsalini, recorrió distintas localidades del departamento General López con una agenda que combinó encuentros con el sector productivo y reuniones políticas. Durante la visita planteó que las experiencias de gestión de intendentes y presidentes comunales peronistas pueden ser tomadas como base para un futuro programa de gobierno provincial.

La recorrida comprendió actividades en Elortondo, Venado Tuerto, Firmat y Miguel Torres. Según la información difundida por el espacio, uno de los principales objetivos fue conocer la situación de empresas industriales de la región y mantener contacto con sus dirigentes.

En Elortondo, la comitiva visitó la planta de la fábrica de muebles Orlandi. Posteriormente, la agenda continuó en el Parque Industrial “La Victoria” de Venado Tuerto, donde se encuentra instalada Maqtec, empresa dedicada al desarrollo y fabricación de maquinaria agrícola. La compañía confirma oficialmente que su planta argentina funciona en ese predio industrial.

Durante esos encuentros, de acuerdo con el comunicado, representantes del sector productivo analizaron dificultades vinculadas con el nivel de actividad económica. Sin embargo, la información difundida no incluye indicadores económicos, datos de producción o testimonios empresarios identificados que permitan dimensionar esa situación, por lo que la caracterización debe entenderse como una versión no confirmada independientemente.

Corsalini sostuvo que los gobiernos locales nucleados en Vamos cuentan con experiencias que podrían trasladarse a otras localidades y, eventualmente, al ámbito provincial. “Hay que presentar un plan de gobierno concreto para llegarle a la gente”, afirmó. También definió a los intendentes del espacio como parte de un peronismo que cuenta con legitimidad electoral en sus respectivos territorios.

El planteo se produce mientras Vamos busca consolidar su presencia dentro del justicialismo santafesino. En los últimos meses, distintos medios provinciales registraron movimientos del sector con la mirada puesta en la reorganización del PJ y en el escenario electoral de 2027, con Corsalini ocupando un lugar relevante dentro de esa construcción.

Además, el intendente señaló que su espacio pretende fortalecer el vínculo entre la dirigencia política y diferentes sectores sociales y económicos. Esas consideraciones corresponden a su posicionamiento político y no constituyen una evaluación independiente sobre el funcionamiento de los gobiernos municipales de Vamos.

La jornada finalizó en Miguel Torres, donde Corsalini mantuvo una reunión con dirigentes justicialistas del departamento General López. De esta manera, la recorrida dejó una doble dimensión: el contacto con el entramado industrial del sur santafesino y el avance de una construcción territorial del peronismo con vistas a las próximas discusiones provinciales.