Un hombre de 27 años murió y otras cuatro personas debieron ser trasladadas al Hospital de Firmat como consecuencia de un siniestro vial ocurrido durante la madrugada de este domingo sobre la Ruta Provincial 90, a la altura del kilómetro 110, en jurisdicción de Carreras.

De acuerdo con la información difundida hasta el momento, estuvieron involucrados una Ford EcoSport y dos motocicletas. Las circunstancias en las que se produjo la colisión todavía son materia de investigación y no se informó oficialmente cuál fue la secuencia de impactos.

En el automóvil circulaba un hombre de 85 años, mientras que en las dos motocicletas se trasladaban cuatro personas de 19, 15, 28 y 27 años.

Como consecuencia del siniestro, el hombre de 27 años murió en el lugar. Las otras cuatro personas involucradas fueron asistidas y posteriormente derivadas al Hospital de Firmat.

Hasta el momento no se difundió un parte médico que permita establecer el tipo de lesiones sufridas ni la evolución de los pacientes trasladados.

En el operativo participaron efectivos de la Subcomisaría 1ª de Carreras y de la Comisaría 1ª de Melincué. Además, trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Carreras, Labordeboy y Melincué.

La Justicia también tomó intervención. El fiscal en turno dispuso las actuaciones correspondientes destinadas a reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

En este marco, los peritajes serán determinantes para establecer las trayectorias de los vehículos, los puntos de impacto y otros elementos que permitan reconstruir la mecánica del siniestro.

La información disponible no permite hasta ahora establecer responsabilidades entre las personas involucradas. Tampoco fueron comunicados oficialmente resultados de eventuales pruebas realizadas a los conductores o de otras medidas que puedan formar parte de la investigación.

Otros medios regionales que accedieron a información del caso coinciden en los datos centrales.