Una investigación por un ataque armado registrado el 26 de agosto en Venado Tuerto derivó este miércoles 2 de septiembre en 12 allanamientos, un hombre detenido, otro aprehendido y el secuestro de una escopeta, dos revólveres y distintos elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

La causa está a cargo del fiscal coordinador de la Unidad de Delitos contra la Propiedad y Conexos del Ministerio Público de la Acusación, Iván Gastón Raposo, con intervención de la fiscal Larisa Barucca.

El episodio que originó la investigación ocurrió en una vivienda de Cobeñas al 1500. Según la hipótesis fiscal y el relato aportado por la víctima, un grupo de personas habría llegado al lugar con armas de fuego, efectuado disparos y amenazado al morador. Posteriormente habrían ingresado al inmueble y lo habrían golpeado en la cabeza.

Se trata de una versión que forma parte de la investigación y cuya responsabilidad individual deberá determinar la Justicia.

En los primeros procedimientos realizados después del ataque se habían secuestrado un revólver calibre .38 Smith & Wesson, otro calibre .22, municiones de diferentes calibres y un chaleco balístico con la inscripción “policía”.

Por el episodio ya habían sido imputados dos adultos y un menor de edad. Además, el martes 1 de septiembre la Justicia dispuso la prisión preventiva de los dos mayores mientras continuaba la búsqueda de otras personas presuntamente involucradas.

En este marco, durante la mañana del miércoles se realizaron 12 allanamientos. En una vivienda de Gobernador Candiotti al 1400 fue localizado y detenido J. L. D., quien era buscado por su presunta participación en el ataque.

A partir de nuevos elementos incorporados a la causa, las medidas continuaron en otro inmueble situado en Santiago Brett al 900. Allí los investigadores secuestraron una escopeta Escort Magnum y otros dos revólveres.

La Fiscalía considera como hipótesis, todavía no confirmada, que la escopeta podría ser una de las utilizadas durante el episodio del 26 de agosto. El arma deberá ser sometida a las pericias correspondientes.

Además, en el mismo domicilio fueron incautados aproximadamente 14 gramos de una sustancia presumiblemente cocaína, una balanza digital, una máquina contadora de billetes, teléfonos celulares, anotaciones y 16.500 pesos en efectivo.

En ese lugar también fue aprehendido J. C. Al momento de difundirse la información, su situación procesal todavía debía ser determinada a partir de las evidencias reunidas.

De los procedimientos participaron efectivos de la Comisaría 12ª, distintas zonas de inspección de la Unidad Regional VIII, Policía de Investigaciones y grupos de irrupción.

La investigación permanece abierta. El MPA deberá determinar la participación de cada uno de los investigados, establecer si las armas secuestradas fueron utilizadas en el ataque y conocer mediante pericias la composición de la sustancia incautada. En la información difundida hasta el momento no se incluyeron declaraciones de los investigados ni de sus defensas.