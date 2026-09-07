Un hombre de 51 años fue condenado a cuatro años de prisión efectiva en Venado Tuerto por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Se trata de Carlos Daniel Reinoso, quien aceptó el hecho atribuido, la calificación jurídica y la pena establecida mediante un procedimiento abreviado.

Además de la pena de prisión, la resolución incluyó una multa de 45 unidades fijas y la declaración de reincidencia. De acuerdo con la información incorporada a la causa, el condenado ya registraba antecedentes penales.

Según informó Venado24, la sentencia fue dictada el 28 de agosto por el juez Adrián Godoy, en la Sala 2 de los tribunales de Venado Tuerto. Reinoso participó de la audiencia por videollamada desde la Unidad Penitenciaria N°11 de Piñero y estuvo representado por el abogado Héctor Marchisio. La misma cobertura indicó que el vencimiento de la pena fue establecido para el 6 de noviembre de 2029.

La causa se originó a partir de una investigación por presunta comercialización de drogas que derivó en un allanamiento realizado durante la noche del 6 de noviembre de 2025 en una vivienda de calle Caparrós al 500.

Durante el procedimiento fueron secuestrados 146,4 gramos de cocaína, 194.150 pesos en efectivo y un teléfono celular. En la etapa inicial de la causa, la investigación estuvo a cargo del fiscal Iván Raposo y contó con la intervención de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones.

Además, según indicó la Fiscalía durante esa instancia, antes del allanamiento se habían realizado tareas de vigilancia y registros fílmicos en inmediaciones del domicilio. Los investigadores interpretaron algunas de esas secuencias como compatibles con movimientos vinculados al narcomenudeo. También se incorporaron testimonios de vecinos acerca del ingreso y salida frecuente de personas del inmueble.

Con el avance de la causa, el expediente llegó a la instancia de procedimiento abreviado. La intervención fiscal en esa etapa correspondió a Luis Lagioia, titular de la sección Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación en Venado Tuerto. Venado24 informó que Lagioia participó durante esos días en otros acuerdos abreviados vinculados con causas por drogas y armas.

En este marco, Reinoso admitió los hechos que se le atribuían y aceptó la calificación de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, además de la pena pactada entre la Fiscalía y su defensa.

El acuerdo fue posteriormente homologado judicialmente, por lo que la sentencia quedó establecida en cuatro años de prisión efectiva, junto con la multa y la declaración de reincidencia.