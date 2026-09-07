El peaje de Venado Tuerto, ubicado en el kilómetro 381 de la Ruta Nacional 8, dejará de aceptar dinero en efectivo como parte de una modificación del sistema de cobro anunciada por VIAL 8. La medida también alcanzará a las estaciones de Larena, Solís y Sampacho, distribuidas a lo largo del corredor que atraviesa Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y San Luis.

El principal cambio estará relacionado con la modalidad de pago. Los conductores adheridos a TelePASE continuarán utilizando el sistema automático y abonarán la tarifa correspondiente a esa modalidad. En cambio, quienes lleguen a las cabinas sin TelePASE deberán recurrir a sistemas electrónicos manuales habilitados y pagar un importe equivalente al 200% de la tarifa automática.

Esto significa que la falta de TelePASE no impedirá atravesar el peaje, pero tendrá un impacto económico: el pago alternativo costará el doble que la tarifa prevista para los usuarios registrados.

Todavía no hay una fecha definitiva

Uno de los puntos centrales es que VIAL 8 todavía no informó una fecha exacta para la eliminación completa del efectivo. Según indicó la empresa, previamente se desarrollará una campaña destinada a comunicar el nuevo funcionamiento a quienes utilizan el corredor.

La difusión incluirá carteles en los accesos a las vías de cobro, señalización en las barreras, entrega de material informativo y comunicaciones mediante canales digitales.

Además, la concesionaria recomendó a quienes transitan habitualmente por la Ruta Nacional 8 gestionar la adhesión a TelePASE antes de que el sistema quede plenamente operativo.

Cuatro peajes alcanzados por la medida

Además de Venado Tuerto, el nuevo esquema se aplicará en Larena, situada en el kilómetro 66; Solís, en el kilómetro 102; y Sampacho, en el kilómetro 655. El corredor tiene una extensión aproximada de 720 kilómetros.

Según la explicación de VIAL 8, la eliminación del efectivo forma parte de un proceso orientado a reducir los tiempos de detención de los vehículos y avanzar hacia un sistema de cobro electrónico.

Por otro lado, las publicaciones consultadas no incluyen hasta el momento opiniones de usuarios o transportistas acerca del recargo establecido para quienes no cuenten con TelePASE.

El cambio tendrá especial incidencia en quienes utilizan con frecuencia la Ruta 8 en el sur santafesino. La fecha definitiva de implementación será uno de los datos a seguir en las próximas semanas, mientras comienza la campaña informativa anunciada por la concesionaria.