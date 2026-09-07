El Senado iniciará una semana marcada por el tratamiento de dos proyectos económicos impulsados por el Gobierno nacional: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina y la denominada ley de Inocencia Fiscal II. Ambas iniciativas cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados.

La estrategia del bloque de La Libertad Avanza, encabezado en el Senado por Patricia Bullrich, apunta a acelerar el trabajo en las comisiones y conseguir los dictámenes que permitan llevar los proyectos al recinto durante septiembre.

Sin embargo, el calendario definitivo dependerá de las convocatorias formales y de las negociaciones entre el oficialismo y los bloques aliados y dialoguistas.

Qué propone la reforma del Banco Central

La modificación de la Carta Orgánica del BCRA fue aprobada en Diputados por 144 votos afirmativos, 102 negativos y nueve abstenciones.

Uno de sus principales puntos establece que la preservación del valor de la moneda debe convertirse en el objetivo central de la autoridad monetaria. Además, busca restringir el financiamiento del Banco Central al Estado nacional, las provincias y otros niveles de gobierno.

El proyecto también propone eliminar funciones vinculadas con el direccionamiento del crédito y con políticas crediticias diferenciadas. El Gobierno sostiene que esas atribuciones exceden las tareas que debería cumplir la autoridad monetaria.

El expediente deberá pasar por las comisiones de Economía e Inversión y Presupuesto y Hacienda.

Los cambios de Inocencia Fiscal II

Por otro lado, el Senado deberá analizar la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal, otra iniciativa que ya fue aprobada por Diputados.

El proyecto pretende ampliar el Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias y eliminar los límites patrimoniales que actualmente condicionan el ingreso de determinados contribuyentes.

Además, modifica el concepto de “discrepancia significativa” utilizado para determinar cuándo la Agencia de Recaudación y Control Aduanero puede cuestionar una declaración simplificada.

La propuesta considera significativa una diferencia que represente un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos el 15% respecto de lo declarado.

Una semana de negociaciones

En paralelo, el Senado tiene en agenda la reforma de la Ley de Salud Mental y proyectos vinculados con biocombustibles y el Mercado Voluntario de Carbono.

El oficialismo pretende avanzar con parte de este paquete antes de que el debate por el Presupuesto 2027 concentre la actividad parlamentaria.

En este marco, las próximas jornadas estarán atravesadas por las negociaciones para reunir los apoyos necesarios. Las fechas del 10 y 17 de septiembre aparecen dentro de las alternativas para una eventual sesión, aunque su realización dependerá de los acuerdos que puedan alcanzarse y de la convocatoria correspondiente.