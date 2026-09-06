Una nena de 6 años murió el sábado por la noche durante un incendio registrado en una vivienda de Berisso, provincia de Buenos Aires. La víctima fue identificada como Dalia Ángeles Colman y fue encontrada por los bomberos dentro de una de las habitaciones de la casa.

El hecho ocurrió minutos antes de las 21 en una vivienda construida con madera y chapa ubicada sobre calle 127. De acuerdo con la información difundida inicialmente por fuentes policiales, un llamado al 911 alertó sobre el incendio y motivó la intervención de efectivos del Comando de Patrullas de Berisso.

Al arribar al lugar, los policías solicitaron la presencia de los Bomberos. Dos dotaciones del Cuartel de Bomberos de Berisso, pertenecientes a la Estación El Carmen, trabajaron para controlar las llamas.

Una vez sofocado el foco principal, los rescatistas pudieron ingresar al inmueble y encontraron a Dalia en una de las habitaciones. Posteriormente, un médico del SAME constató el fallecimiento de la menor.

Respecto del origen del incendio, todavía no existe una conclusión oficial. María Victoria Villar, madre de la niña, declaró que la familia no contaba con suministro eléctrico y que había encendido una vela.

Según su relato, la vela habría caído y generado el fuego que luego se propagó por la construcción. Por el momento se trata de una versión no confirmada y será la investigación la que deberá determinar si esa circunstancia fue efectivamente la causa del incendio.

Además de Bomberos y personal médico, en el operativo participaron agentes de Defensa Civil y efectivos de la Comisaría Tercera de Berisso.

La información inicial difundida por Noticias Argentinas indicó que la madre y otro de sus hijos pudieron abandonar la vivienda. Sin embargo, existen diferencias entre las primeras coberturas periodísticas respecto de la cantidad de personas afectadas, por lo que ese punto deberá ser precisado mediante información oficial.

Por otro lado, también se registraron diferencias entre distintos medios sobre la altura exacta de calle 127 donde ocurrió el incendio. Ante esa situación, se mantiene como dato confirmado que el episodio se produjo en el barrio El Carmen de Berisso.

La causa fue iniciada para establecer las circunstancias del incendio y determinar con precisión cómo se produjo la muerte de la niña. Las pericias sobre el lugar serán centrales para confirmar o descartar la hipótesis de la vela y reconstruir la secuencia del fuego.