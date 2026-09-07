Juan Pablo Vojvoda tomó una decisión poco habitual durante la derrota de Racing por 2-1 frente a Atlético Tucumán: cuando se disputaba alrededor de media hora del primer tiempo, realizó dos cambios simultáneos en busca de modificar el funcionamiento de un equipo que ya estaba en desventaja.

Matko Miljevic y Ulises Ortegoza dejaron el campo para los ingresos de Matías Zaracho y Gastón Lodico. La modificación se produjo después de un comienzo adverso para la Academia, que había quedado expuesta en varias oportunidades ante el conjunto dirigido por Julio César Falcioni.

Antes de los cambios, Ortegoza había protagonizado una de las acciones centrales del encuentro. A los nueve minutos cometió una infracción sobre Ignacio Galván en el límite del área. Pablo Echavarría inicialmente dejó seguir, pero fue convocado por el VAR y, después de revisar la jugada, sancionó penal para Atlético Tucumán.

Leandro Díaz ejecutó el remate y Facundo Cambeses evitó el gol. Sin embargo, a los 24 minutos, Lautaro Godoy abrió el marcador para el Decano.

Con Racing 0-1, Vojvoda decidió intervenir antes del cierre de la primera etapa. Zaracho reemplazó a Miljevic, mientras que Lodico ingresó por Ortegoza. Miljevic mostró disconformidad con la sustitución e inicialmente se dirigió hacia el sector de vestuarios, aunque finalmente permaneció junto al banco después de ser interceptado por compañeros.

Finalizado el encuentro, el entrenador explicó públicamente los motivos de su decisión. Vojvoda reconoció que observaba un mediocampo sin funcionamiento y sostuvo que, cuando considera que una estructura no funciona, prefiere modificarla sin esperar hasta el entretiempo. También asumió responsabilidad por la situación deportiva que atraviesa Racing.

La reacción apareció durante el complemento. Leonel Pérez convirtió a los 70 minutos y estableció el empate parcial, en lo que significó su primer gol con la camiseta de Racing.

El empate, sin embargo, tampoco pudo sostenerse. En tiempo agregado, Ramiro Ruiz Rodríguez convirtió el 2-1 para Atlético Tucumán. La acción fue revisada por el VAR y posteriormente validada.

Por otro lado, el resultado profundizó el complicado presente de Racing en el Torneo Clausura. Después de ocho jornadas, la Academia quedó última en la Zona B con cinco puntos.

Atlético Tucumán, en cambio, consiguió tres puntos como visitante y continuó dentro de la pelea por los puestos de clasificación.

Más allá del resultado, la doble modificación de Vojvoda quedó como una de las imágenes del encuentro. El entrenador reconoció posteriormente que la formación inicial no había conseguido el funcionamiento esperado y defendió su decisión de corregirla durante el propio primer tiempo.