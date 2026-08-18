Un nuevo terremoto sacudió este martes a Granada y su área metropolitana, en el sur de España, en medio de una secuencia sísmica que mantiene en alerta a la población desde el fuerte movimiento registrado durante el último fin de semana.

El temblor ocurrió alrededor de las 10.37, hora local, y alcanzó una magnitud revisada de 4,7, según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). El epicentro se ubicó en Gójar, una localidad cercana a Alhendín.

La Junta de Andalucía informó que, hasta el momento, se contabilizaron tres personas con heridas leves. También se reportaron importantes daños materiales en distintos sectores de la provincia.

Entre las consecuencias registradas aparecen árboles caídos y vehículos afectados en la avenida Cervantes de Granada. Empresas y establecimientos de la zona decidieron evacuar preventivamente edificios ante la continuidad de los movimientos.

Una de las principales medidas fue el desalojo preventivo de la Alhambra, uno de los monumentos turísticos más visitados de España, mientras se realizaban controles para descartar riesgos estructurales.

Varias réplicas después del terremoto

Tras el movimiento principal se sucedieron numerosos sismos en localidades cercanas.

A las 10.43 se registró uno de magnitud 2,8 en Alhendín y cuatro minutos más tarde otro de 2,6 en Las Gabias. A las 10.53, Churriana de la Vega tuvo una réplica de magnitud 4,0, mientras que Padul registró otro movimiento de 2,9.

Posteriormente se produjeron réplicas de hasta magnitud 4,2, una de ellas nuevamente en la zona de Alhendín. Los movimientos continuaron durante las horas posteriores al terremoto inicial.

Granada ya había sido sacudida el viernes

La nueva actividad sísmica ocurre pocos días después del terremoto registrado durante la madrugada del 15 de agosto, que alcanzó una magnitud de 5,2 y tuvo epicentro en Alhendín.

Ese movimiento fue percibido en más de 200 municipios y provocó grietas, caída de cornisas y desprendimientos en viviendas y edificios históricos.

El Instituto Geográfico Nacional contabilizó entonces alrededor de 40 réplicas. Algunos de esos movimientos también pudieron sentirse en sectores de Almería, Málaga, Sevilla y Córdoba.

En Granada se reportaron daños en edificios religiosos y construcciones antiguas, mientras numerosos vecinos permanecieron durante varias horas en calles, plazas y parques ante el temor de nuevos desprendimientos.

La continuidad de los movimientos mantiene bajo vigilancia a las autoridades y vuelve a poner el foco en la actividad sísmica registrada durante los últimos días en el sur de España.