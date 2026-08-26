River Plate recibirá este miércoles 26 de agosto a Independiente Santa Fe desde las 21.30 en el Más Monumental, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. La serie quedó abierta luego del empate 0-0 registrado en Bogotá y el ganador enfrentará a Vasco da Gama en cuartos.

El escenario es directo para los dos equipos: cualquiera que se imponga durante los 90 minutos conseguirá la clasificación. En caso de un nuevo empate, independientemente de la cantidad de goles, la definición será directamente mediante tiros desde el punto penal. No habrá tiempo suplementario.

River llega al encuentro después del 2-2 ante Vélez por el Torneo Clausura, partido en el que ganaba por dos goles de diferencia. El equipo de Eduardo Coudet acumula apenas una victoria en sus primeras seis presentaciones del campeonato local y necesita encontrar regularidad, aunque en la Sudamericana todavía se mantiene invicto.

Para la revancha, el entrenador recuperó alternativas importantes. Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Sebastián Driussi dejaron atrás sus respectivos problemas físicos y aparecen con posibilidades de regresar a la formación titular.

La probable formación de River sería con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Joaquín Freitas, Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. Se trata, por el momento, de una versión no confirmada.

Por otro lado, Independiente Santa Fe viajará con 23 futbolistas convocados por Pablo Repetto. El conjunto colombiano tendrá la baja del arquero Andrés Mosquera Marmolejo y tampoco podrá utilizar al defensor Kevin Balanta, quien sufrió una lesión en el partido ante América de Cali. Por ese motivo, Balanta no debe ser considerado dentro del probable equipo pese a que figura en algunas publicaciones previas. Weimar Asprilla seguirá en el arco, mientras que Hugo Rodallega, Nahuel Bustos y Jáder Obrian aparecen entre las principales alternativas ofensivas.

En la ida, Santa Fe generó las oportunidades más claras y obligó a Santiago Beltrán a intervenir en varias ocasiones. Según los datos oficiales de CONMEBOL, el equipo colombiano terminó con nueve remates contra tres de River y dos disparos en los postes.

El partido será dirigido por el uruguayo Esteban Ostojich, con Leodán González en el VAR. La transmisión estará disponible por ESPN y Disney+ Premium. La última plaza disponible para los cuartos de final quedará definida en Núñez.