La Cámara de Diputados tendrá este miércoles 26 de agosto una extensa sesión con un amplio temario y varias iniciativas consideradas prioritarias por el Gobierno nacional.

La convocatoria está prevista desde las 12 y el oficialismo buscará avanzar principalmente con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la actualización de la Ley de Inocencia Fiscal y la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, trabajó en los últimos días para asegurar los apoyos necesarios y el quórum. Dentro del temario también fueron incorporados proyectos impulsados por legisladores de distintas provincias y espacios políticos.

Entre ellos figura la denominada “Ley Joaquín”, presentada por la diputada Luciana Potenza y respaldada por diferentes bloques.

También se debatirá una iniciativa para reducir del 21% al 11,5% el IVA aplicado a la fécula de mandioca, una actividad especialmente importante para Misiones, provincia que concentra buena parte de la producción nacional.

El listado incluye además declaraciones relacionadas con distintas ciudades y provincias, la incorporación del “Camino de Brochero”, en Córdoba, como patrimonio inmaterial de la Argentina, el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur y modificaciones en la estructura de tribunales federales.

La oposición, por su parte, prepara una estrategia para introducir otros temas durante la sesión.

Unión por la Patria y sectores aliados buscarán impulsar el tratamiento en comisión de iniciativas relacionadas con el nivel de endeudamiento de las familias y la situación de las pensiones por discapacidad.

Para ello podrían recurrir a pedidos de apartamiento del reglamento y emplazamientos de comisiones. De acuerdo con las estimaciones previas, la oposición tendría dificultades para conseguir los votos necesarios, aunque buscará llevar esos temas al debate público.

La sesión aparece así como una nueva prueba para la capacidad del Gobierno de sostener acuerdos parlamentarios después de las dificultades que enfrentó recientemente en el Senado.

Para Santa Fe y el sur provincial, uno de los puntos a seguir será el alcance de las reformas económicas que puedan aprobarse, especialmente las vinculadas al Banco Central, el régimen fiscal y los acuerdos comerciales internacionales.