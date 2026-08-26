El sacerdote Jorge Antonio Godoy, quien fue párroco en Hughes y Labordeboy, accedió a una suspensión del juicio a prueba en la causa iniciada por el siniestro vial ocurrido en septiembre de 2020 sobre la Ruta Nacional 8, cerca de Wheelwright, donde murió Elbio Ernesto Victory.

La resolución fue tomada por el juez Aldo Emilio Baravalle durante una audiencia realizada el pasado 20 de agosto en Melincué. La medida tendrá una duración de dos años y estará sujeta al cumplimiento de distintas reglas de conducta.

Durante ese período, Godoy deberá fijar domicilio en Hughes, informar cualquier modificación y quedar bajo supervisión del Patronato de Liberados.

Además, tendrá que realizar 80 horas de trabajos comunitarios en el Asilo de Ancianos de Wheelwright y estará inhabilitado para conducir cualquier tipo de vehículo durante dos años. Para cumplir con esta última disposición deberá entregar su licencia en la Oficina de Gestión Judicial de Melincué.

Como parte del acuerdo, el sacerdote ofreció también una reparación económica de 100 mil pesos para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Hughes. El monto será abonado en tres cuotas iguales y consecutivas.

Si Godoy incumple alguna de las condiciones establecidas, la suspensión del proceso podría ser revocada y la causa continuar su trámite judicial.

El siniestro que originó la investigación ocurrió el 25 de septiembre de 2020, alrededor de las 11.30, en el kilómetro 292 de la Ruta Nacional 8, a unos cuatro kilómetros del acceso a Wheelwright.

En ese lugar chocaron un Volkswagen Bora conducido por Godoy y una Citroën Berlingo en la que viajaba Elbio Ernesto Victory, vecino de Wheelwright. Victory falleció como consecuencia del impacto, mientras que el sacerdote sufrió lesiones.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Julián Cochero y llegó ahora a una instancia en la que la defensa solicitó la suspensión del juicio a prueba, propuesta a la que el Ministerio Público de la Acusación no se opuso.

Un punto particular surge de la documentación judicial: la carpeta de la audiencia está identificada como “Godoy Jorge Antonio s/ homicidio culposo”, aunque en la parte resolutiva del acta se menciona “lesiones graves culposas” al referirse al delito por el cual se concede la suspensión del proceso.

Con la decisión judicial, Godoy continuará en libertad y deberá cumplir todas las condiciones establecidas durante los próximos dos años.