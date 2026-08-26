El Bloque UCR del Concejo Municipal de Villa Cañás presentó un proyecto para solicitar a la Dirección Provincial de Vialidad de Santa Fe que analice las condiciones de seguridad de dos sectores de la Ruta Provincial 94: la Curva de Casillas, ubicada en el kilómetro 27, y la Curva de García Varela, en el kilómetro 17.

La iniciativa, fechada el 24 de agosto, plantea la realización de un relevamiento técnico integral que permita determinar qué intervenciones podrían implementarse en ambos puntos. El pedido se produce luego de distintos accidentes registrados durante los últimos meses sobre este corredor que conecta Villa Cañás con otras localidades de la región.

Entre las alternativas mencionadas en el proyecto aparecen la colocación o renovación de cartelería preventiva y reglamentaria, indicaciones sobre la presencia de curvas, límites de velocidad, señalización horizontal y delineadores. Además, se propone analizar la instalación de advertencias lumínicas y cualquier otro dispositivo que los técnicos de Vialidad consideren apropiado.

Los antecedentes recientes forman parte de los fundamentos de la presentación. El 5 de junio, cuatro personas murieron tras una colisión entre una camioneta y un automóvil en el kilómetro 17, en la denominada Curva de García Varela. Las causas y la mecánica del choque quedaron bajo investigación de las autoridades correspondientes.

Durante agosto también se produjeron otros episodios. El día 12, un automóvil que circulaba desde Villa Cañás hacia Santa Isabel perdió el control en la Curva de Casillas y terminó dentro de una cuneta. Uno de sus ocupantes fue trasladado al hospital. Cinco días después, otro vehículo volcó en cercanías de García Varela y su conductor sufrió politraumatismos.







Además, el 21 de agosto se registró otro vuelco en la Curva de Casillas. El único ocupante del automóvil fue asistido y posteriormente trasladado al hospital de Villa Cañás para su evaluación. Las causas de estos episodios no fueron determinadas oficialmente, por lo que no puede establecerse que hayan sido consecuencia directa de las características de la ruta o de su señalización.

En este marco, el proyecto busca que Vialidad Provincial realice el diagnóstico técnico antes de definir eventuales modificaciones. El objetivo expresado en la iniciativa es mejorar la anticipación con la que los conductores reciben información sobre las curvas y favorecer la reducción de velocidad.

Si la declaración avanza, se prevé enviar una copia a la Dirección Provincial de Vialidad y solicitar que el organismo informe posteriormente al Concejo sobre las medidas que considere necesarias. Hasta ahora no se difundió una respuesta oficial de Vialidad al planteo.