Boca pierde a Tomás Aranda por una fractura de peroné

Boca recibió este miércoles una baja de consideración para los próximos compromisos. Tomás Aranda sufrió una fractura de peroné durante la práctica matutina realizada por el plantel profesional en el predio de Ezeiza y deberá permanecer alejado de las canchas durante un período que todavía no fue establecido oficialmente.

Según la información difundida inicialmente por TyC Sports, el futbolista de 19 años se lesionó durante el entrenamiento y los estudios posteriores detectaron la fractura. El siguiente paso será determinar el tratamiento y establecer si será necesario realizar una intervención quirúrgica.

Sobre este punto existen diferentes versiones. ESPN informó que Aranda deberá ser operado y señaló que la lesión se produjo cuando se le trabó la pierna durante un ejercicio de entrada en calor. En cambio, DSports y el texto fuente mantienen la cirugía como una decisión todavía pendiente. Por ese motivo, hasta que exista una comunicación médica de Boca, la intervención debe considerarse una versión no confirmada oficialmente.

Tampoco existe por el momento un plazo oficial para su vuelta. ESPN indicó que una lesión de estas características puede demandar entre tres y seis meses de recuperación y planteó enero de 2027 como una posibilidad para su regreso. Esa estimación dependerá del tratamiento elegido, la evolución de la fractura y el posterior proceso de readaptación deportiva.

La baja tiene además impacto deportivo para el entrenador Rodolfo Arruabarrena. Aranda había ganado protagonismo durante 2026 hasta convertirse en una de las principales alternativas para la generación de juego del equipo. Durante el segundo semestre recibió además la camiseta número 10 y tuvo participación en la Copa Sudamericana. CONMEBOL lo había destacado recientemente entre las apariciones surgidas de las divisiones juveniles del club.

En este marco, Boca deberá reorganizar su mediocampo ofensivo para los próximos partidos y esperar la definición médica antes de establecer un cronograma de recuperación. La posibilidad de que el jugador no vuelva a competir durante lo que resta de 2026 aparece actualmente como uno de los escenarios, aunque todavía no puede considerarse confirmada.

Las próximas horas serán determinantes para conocer si Aranda deberá pasar por el quirófano y cuál será el tiempo aproximado de rehabilitación. Hasta entonces, cualquier fecha concreta para su regreso debe mantenerse como una estimación y no como un diagnóstico definitivo.