Firmat será una de las ciudades del sur santafesino que recibirá a la Antorcha Suramericana durante su recorrido previo al comienzo de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La llegada está prevista para el lunes 31 de agosto y estará acompañada por una jornada con diferentes propuestas deportivas, recreativas y tecnológicas destinadas a toda la familia.

Las actividades se concentrarán en el Playón del Ferrocarril, donde entre las 14 y las 18 se realizará un Fan Fest.

La propuesta incluirá experiencias inmersivas, E-games, simuladores y realidad virtual. También habrá espacios para practicar mini-golf, fútbol-tenis y participar de distintas actividades artísticas y recreativas.

La presencia de la antorcha forma parte del recorrido provincial que anticipa uno de los principales acontecimientos deportivos que tendrá Santa Fe durante septiembre.

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 comenzarán el 12 de septiembre y finalizarán el 26 del mismo mes. Las competencias tendrán como sedes principales a Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Según los datos difundidos por la organización, participarán más de 4.000 atletas provenientes de 15 países, distribuidos en 43 deportes y 60 disciplinas.

La escala en Firmat permitirá que vecinos de la región puedan acercarse a la previa de los Juegos sin trasladarse hasta las ciudades que serán sedes de las competencias.