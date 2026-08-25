Dolor en Gödeken: ya son dos los jóvenes fallecidos tras el choque

La comunidad de Gödeken atraviesa horas de profundo pesar luego de confirmarse una segunda víctima fatal por el choque frontal ocurrido el domingo por la noche sobre la Ruta Provincial 6S, en el tramo que comunica esa localidad con Berabevú.

Nicanor Trossero, de 21 años, falleció luego de haber sido trasladado al Hospital General San Martín de Firmat con lesiones de gravedad. Con su muerte, el siniestro dejó dos víctimas fatales.

La primera fue Valentín Natali, de 16 años, quien murió en el lugar como consecuencia del impacto.

El accidente ocurrió alrededor de las 20 y fue protagonizado por un Volkswagen Vento, en el que viajaban cuatro jóvenes, y una Volkswagen Amarok.

Además de Natali y Trossero, en el automóvil viajaban Lucas Badaluco y Julián Anselmo.

Badaluco sufrió fracturas y permanecía internado en Firmat, mientras que Anselmo fue asistido inicialmente en Berabevú y posteriormente derivado a Venado Tuerto. Según la última información disponible, se encontraba estable.

Por otro lado, el conductor de la Volkswagen Amarok, también oriundo de Gödeken, no sufrió heridas de consideración y recibió el alta médica.

Los jóvenes que viajaban en el Vento mantenían una estrecha vinculación con el Club Social y Deportivo Gödeken, como jugadores o personas relacionadas con la institución.

Ante lo ocurrido, el club comunicó la suspensión de todas sus actividades en señal de duelo.

En el operativo posterior al choque intervinieron Bomberos Voluntarios de Berabevú, efectivos policiales y personal de la Guardia Provincial.

Hasta el momento no se informó oficialmente cuál fue la secuencia que provocó la colisión frontal. Por ese motivo, cualquier hipótesis sobre las circunstancias previas al impacto debe considerarse una versión no confirmada hasta que avance la investigación correspondiente.

El caso generó una fuerte repercusión en Gödeken y localidades de la región, especialmente por la edad de las víctimas y su vinculación con el deporte local.

La investigación deberá determinar ahora la mecánica del siniestro y establecer las circunstancias en las que ambos vehículos terminaron involucrados en el choque frontal.

Mientras tanto, dos de los jóvenes que viajaban en el Vento continúan bajo seguimiento médico y la comunidad acompaña a las familias de Valentín Natali y Nicanor Trossero.