Al menos 95 personas murieron y cientos permanecen desaparecidas después de una violenta crecida que atravesó este miércoles sectores del norte de Nepal, cerca de la frontera con el Tíbet. El fenómeno afectó especialmente a localidades de los distritos de Rasuwa y Nuwakot y provocó importantes daños en viviendas, carreteras, puentes e infraestructura hidroeléctrica.

Las cifras todavía son provisorias y presentan diferencias entre los distintos organismos y reportes conocidos durante la jornada. Mientras algunos relevamientos mencionan 384 personas sin localizar, otros elevan el número a 403. También existen diferencias respecto de la cantidad de extranjeros desaparecidos, por lo que los balances continúan siendo actualizados.

La emergencia comenzó durante la mañana nepalesa. Previamente, a las 8:37, se había registrado un terremoto de magnitud 4,4 en la región. El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, señaló que una de las hipótesis es que el movimiento sísmico haya provocado un importante deslizamiento de tierra, bloqueando temporalmente un curso de agua antes de que la acumulación se liberara río abajo.

Sin embargo, esa explicación todavía no fue confirmada. Por otro lado, especialistas vinculados al estudio del Himalaya consideran que una avalancha de hielo y rocas pudo haber bloqueado el río Lhende Khola y provocado posteriormente una crecida repentina. En este marco, el origen preciso del desastre continúa siendo investigado.

La masa de agua alcanzó con especial intensidad las zonas de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi. Decenas de construcciones quedaron cubiertas por barro y sedimentos, mientras varios vehículos fueron arrastrados.

Además, numerosos puentes resultaron afectados y distintos proyectos hidroeléctricos sufrieron daños. En el complejo Langtang Khola se perdió contacto con decenas de trabajadores, de acuerdo con la información difundida inicialmente por responsables del proyecto.

Entre las personas buscadas también hay turistas extranjeros. India, Reino Unido, Estados Unidos, Malasia, Sudáfrica, Australia y otros países aparecen entre las nacionalidades mencionadas en los primeros relevamientos. Hasta el momento, el texto fuente no informa argentinos entre los desaparecidos.

El Gobierno de Nepal desplegó helicópteros, efectivos policiales y personal militar para realizar evacuaciones y llegar a sectores que quedaron aislados. También fueron dispuestas medidas para asistir a los heridos y a familias que perdieron sus viviendas.

Las operaciones se desarrollan en una región montañosa donde las rutas fueron dañadas y algunas comunicaciones quedaron interrumpidas. Según indicaron las autoridades, el balance podría modificarse a medida que los equipos de emergencia logren ingresar a las zonas afectadas.

Las investigaciones también intentarán determinar si el sismo tuvo una relación directa con el episodio o si la crecida estuvo asociada principalmente a una avalancha glaciar. Hasta entonces, ambas explicaciones deben considerarse hipótesis preliminares.