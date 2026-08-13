Colombia atraviesa una etapa crítica de las tareas de rescate tras cumplirse más de 72 horas del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al país el lunes 10 de agosto. Pese a haber superado la denominada “ventana dorada”, los equipos continúan trabajando con la expectativa de encontrar personas con vida.

Según el balance informado este jueves por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la cantidad de fallecidos llegó a 273. Además, se contabilizan 3.824 heridos y 377 personas desaparecidas.

El sismo tuvo su epicentro en San José del Palmar, departamento de Chocó, a unos 240 kilómetros al oeste de Bogotá. Las autoridades estiman que 97.515 personas, pertenecientes a más de 40 mil familias, resultaron afectadas.

Continúa la búsqueda entre los escombros

Las primeras 48 a 72 horas posteriores a un derrumbe suelen ser consideradas el período de mayores posibilidades para localizar sobrevivientes. Sin embargo, los especialistas señalan que existen antecedentes de rescates producidos varios días después de una catástrofe.

Por ese motivo, las tareas no se detienen en las zonas más castigadas. En Pereira, por ejemplo, todavía se busca a unas 260 personas, según los datos difundidos en el reporte.

Equipos internacionales también comenzaron a incorporarse a los operativos. Entre ellos se encuentran rescatistas de Estados Unidos, México, Ecuador, El Salvador e Israel.

Miles de viviendas afectadas

El relevamiento oficial señala que 12.584 viviendas quedaron destruidas y otras 74.873 sufrieron distintos niveles de daños.

También se reportaron 172 edificios colapsados, más de 2.100 establecimientos educativos afectados y daños en 216 centros de salud.

El impacto se extiende a diferentes departamentos del país, una situación que complica la asistencia y obliga a distribuir recursos en un territorio amplio.

Cristian Torres, director regional adjunto para las Américas de la Cruz Roja, advirtió que la emergencia requerirá un trabajo prolongado debido a la dispersión de las zonas afectadas.

Más de 160 réplicas

El Servicio Geológico Colombiano informó que desde el terremoto principal se registraron más de 160 réplicas.

Una de ellas alcanzó una magnitud de 4,2 durante la mañana de este jueves en la zona de San José del Palmar.

Mientras continúan las operaciones de rescate, distintos países comenzaron a enviar equipos, insumos y asistencia económica para enfrentar una emergencia cuyo balance todavía puede aumentar durante los próximos días.

Para los lectores del sur santafesino, la magnitud de la tragedia también vuelve a poner en primer plano la importancia de los sistemas de protección civil, los protocolos de emergencia y el trabajo coordinado de bomberos y organismos de rescate frente a catástrofes de gran escala.