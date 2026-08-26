El Concejo Municipal de Villa Cañás llevará adelante este miércoles 26 de agosto su 676ª reunión, correspondiente al 39º período de sesiones ordinarias, con ocho expedientes incluidos en el Orden del Día y una agenda atravesada por cuestiones tributarias, obras públicas, tránsito y reclamos urbanos.

La sesión forma parte del período legislativo inaugurado el pasado 17 de marzo por el intendente Norberto Gizzi. De acuerdo con la información suministrada para la reunión, los expedientes fueron presentados tanto por el Departamento Ejecutivo Municipal como por diferentes bloques y concejales.

Uno de los asuntos previstos está relacionado con el cobro del denominado SISA en Villa Cañás. El Orden del Día suministrado menciona ese punto sin precisar en el material disponible el alcance de la iniciativa, por lo que deberá aguardarse al tratamiento legislativo para conocer sus fundamentos y eventuales consecuencias.

Otro de los proyectos contempla una declaración de utilidad pública vinculada con obras de pavimentación. El debate se produce mientras el Municipio mantiene diferentes intervenciones sobre la infraestructura vial de la ciudad. Durante agosto, por ejemplo, informó trabajos de pavimentación sobre el acceso de avenida 64 y Ruta Provincial 94.

La Ruta 94 también tendrá presencia propia en el temario. Según el Orden del Día, se analizará un pedido destinado a reforzar las condiciones de seguridad sobre esa vía provincial. El expediente deberá ser debatido para conocer qué medidas concretas propone y ante qué organismos serían gestionadas.

Además, los concejales tendrán a consideración modificaciones en el sentido de circulación de determinadas calles de Villa Cañás. El material suministrado no individualiza cuáles son las arterias alcanzadas, por lo que ese detalle deberá surgir del expediente y de su tratamiento durante la sesión.

Otro punto propone establecer un régimen de responsabilidad sobre inmuebles abandonados, una cuestión que podría derivar en nuevas obligaciones o procedimientos administrativos para determinados propietarios si finalmente la iniciativa resulta aprobada.

Por otro lado, figuran reclamos vinculados con una garita ubicada sobre avenida 51 y con el cumplimiento de una ordenanza vigente. En este caso, tampoco se especifica en la información disponible cuál es la norma mencionada ni el contenido concreto del planteo.

Los ocho expedientes deberán atravesar el correspondiente tratamiento legislativo. Por ese motivo, los asuntos incluidos en la agenda no deben considerarse medidas vigentes hasta que el Concejo adopte las resoluciones correspondientes. Las votaciones y posibles modificaciones permitirán conocer durante la jornada qué iniciativas avanzan y cuáles continuarán en análisis.