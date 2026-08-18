Leonel Jaime continuará jugando en Peñarol hasta mediados de 2027. El futbolista de 20 años, cuyo pase pertenece a River Plate, alcanzó la cantidad de minutos establecida en el contrato de préstamo y dejó sin efecto la posibilidad que tenía el club argentino de recuperarlo en diciembre de este año.

El acuerdo entre las instituciones contemplaba una cesión por un año, aunque River podía ejecutar una cláusula de repesca al finalizar los primeros seis meses si el jugador no llegaba a los 360 minutos oficiales. Jaime superó esa cifra durante la victoria 2-1 de Peñarol frente a Central Español y, de esa manera, su permanencia quedó extendida automáticamente hasta mediados de 2027.

Peñarol celebró la noticia a través de sus canales oficiales con una publicación alusiva a “Jaime 2027”. No se trató de una nueva negociación entre los clubes, sino del cumplimiento de una de las condiciones que ya estaban incorporadas al contrato original. Además, la institución uruguaya no cuenta con una opción de compra, por lo que los derechos del jugador continúan perteneciendo a River.

El volante ofensivo llegó a Montevideo a comienzos de julio después de tener pocas oportunidades en la Primera de River. Su debut con Peñarol se produjo el 12 de julio ante Racing y rápidamente comenzó a sumar minutos dentro del equipo dirigido por Diego Aguirre.

Su rendimiento tuvo uno de sus puntos destacados durante el Torneo Intermedio. Fue protagonista ante Cerro Largo y volvió a tener una actuación determinante en la final frente a Wanderers, encuentro en el que Peñarol se impuso por 5-1 y conquistó el certamen.

El último capítulo llegó frente a Central Español. Jaime participó en los dos goles del Carbonero y convirtió el segundo después de una acción individual. Tras ese partido alcanzó los 368 minutos oficiales. Los medios uruguayos contabilizan hasta el momento dos goles y cuatro asistencias, mientras que algunas publicaciones argentinas le adjudican cinco pases gol, una diferencia derivada de los criterios utilizados para registrar determinadas jugadas.

En este marco, River seguirá de cerca su evolución durante los próximos meses, pero ya no podrá interrumpir anticipadamente la cesión al finalizar 2026. Peñarol, por otro lado, tendrá asegurado al futbolista durante el primer semestre de 2027.

Una vez concluido el préstamo, Jaime deberá regresar a Núñez salvo que las instituciones negocien nuevas condiciones. Hasta entonces, tendrá en Uruguay la continuidad que buscaba después de sus primeras apariciones en la Primera de River.