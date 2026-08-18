River Plate prepara su visita a Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana y Eduardo Coudet analiza modificar el sistema defensivo debido a las bajas que tendrá para el encuentro. El partido se jugará este miércoles 19 de agosto, desde las 21.30 de Argentina, en el estadio El Campín de Bogotá.

Una de las alternativas que estudia el entrenador es utilizar tres defensores centrales, aunque se trata todavía de una versión no confirmada. La variante tendría a Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Lautaro Rivero en el fondo, de acuerdo con la formación adelantada por TyC Sports antes del último entrenamiento.

El cambio respondería principalmente a los inconvenientes que River tiene en los laterales. Gonzalo Montiel sufrió una distensión durante el triunfo 2-0 frente a Argentinos Juniors, mientras que Marcos Acuña continúa recuperándose de una lesión muscular. Además, Giovanni González y Francisco Ortega no fueron incluidos entre los futbolistas habilitados para disputar esta instancia de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, el esquema todavía no está definido. ESPN publicó otra posibilidad en la que Martínez Quarta ocuparía el lateral derecho, Facundo González jugaría por izquierda y Otamendi y Rivero formarían la dupla central. Las diferencias entre ambas proyecciones refuerzan que Coudet todavía analiza alternativas antes de confirmar el equipo.

En el mediocampo, otra de las posibilidades es reunir a Aníbal Moreno, Tobías Andrada y Fausto Vera, mientras que Thiago Almada tendría la función de conectar la zona media con el ataque. Almada viene de debutar como titular en el triunfo ante Argentinos Juniors.

En ofensiva, Rafael Santos Borré aparece como una de las opciones principales. Lucas Beltrán no podrá actuar en esta serie porque no fue incluido en la lista presentada ante Conmebol. Ángel Correa y Joaquín Freitas también aparecen entre las alternativas ofensivas de Coudet.

Por otro lado, Sebastián Driussi será evaluado después de completar un mes de recuperación por un desgarro en el gemelo derecho. Existe la posibilidad de que viaje a Colombia, aunque el cuerpo técnico también considera preservarlo para el compromiso del fin de semana frente a Vélez.

Santa Fe también llegará con ausencias. El arquero Andrés Mosquera Marmolejo sufrió un desgarro, Víctor Moreno continúa lesionado y el recientemente incorporado Emerson Rivaldo no fue inscripto para la competencia.

El encuentro debía disputarse originalmente el 12 de agosto, pero fue postergado después del terremoto registrado en Colombia. La revancha se jugará el miércoles 26 de agosto en el Monumental.