El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este lunes en Venado Tuerto el acto oficial por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín, realizado en la plaza central de la ciudad que lleva el nombre del Libertador.

Durante su discurso, el mandatario santafesino reivindicó la figura de San Martín y sostuvo que su legado debe vincularse también con los desafíos actuales del país.

“Argentina tiene que generar trabajo, empleo y crecimiento económico para poder tener la libertad por la cual San Martín peleó para liberar a nuestra patria”, expresó Pullaro.

El gobernador definió al prócer como un protagonista de la historia argentina y americana y recordó que fueron las ideas de libertad las que impulsaron su campaña independentista.

También mencionó la relación que mantuvo San Martín con el Brigadier Estanislao López y destacó que ambos compartían una visión vinculada con la organización y la libertad del país.

“San Martín es el padre de la patria, luchó para tener una República que tuviese libertad. Una persona que peleó por la libertad y luchó para que los argentinos podamos estar unidos”, afirmó.

El mensaje sobre la obra pública

Pullaro aprovechó además el acto para relacionar el legado sanmartiniano con aspectos de su gestión provincial.

“Nos honran las obras públicas que estamos llevando adelante como Gobierno de Santa Fe, porque también es un legado sanmartiniano: la austeridad en la administración de los recursos públicos es el camino que nos mostró”, señaló.

El gobernador convocó además a defender los recursos naturales y humanos de Argentina y pidió trabajar “juntos, unidos, por la libertad y por la igualdad”.

Chiarella destacó las obras para Venado Tuerto

Previamente habló el intendente Leonel Chiarella, quien resaltó la planificación y la capacidad de decisión de San Martín como valores que, a su entender, continúan teniendo vigencia en la gestión pública.

“Gobernar significa mirar hacia adelante, saber qué queremos construir, reconocer qué recursos tenemos, administrar los que faltan y tomar decisiones”, sostuvo.

El intendente también agradeció al Gobierno provincial por las obras que se encuentran en marcha en Venado Tuerto y aseguró que existe una “inversión histórica y única” en la ciudad.

De la ceremonia participaron además la diputada nacional y exvicegobernadora Gisela Scaglia; la presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García; la senadora por General López, Leticia Di Gregorio; integrantes del gabinete provincial, legisladores, instituciones educativas, organizaciones y vecinos.