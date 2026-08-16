Un incendio se registró durante la tarde de este domingo en una vivienda de Villa Cañás, donde trabajaron Bomberos Voluntarios junto a otros servicios de emergencia.

El aviso se produjo alrededor de las 17:18, cuando vecinos alertaron sobre un incendio en una propiedad ubicada en calle 61, entre 52 y 54.

Al arribar, los bomberos encontraron que el fuego se desarrollaba principalmente en la parte trasera de la vivienda y que las llamas comenzaban a ingresar hacia el interior a través del cielorraso.

Los efectivos accedieron al patio, localizaron el foco principal y posteriormente ingresaron por la parte posterior de la casa para evitar una mayor propagación.

Tras las tareas de extinción, realizaron la ventilación del inmueble y dejaron la situación bajo control.

En el operativo participaron Bomberos Voluntarios, Policía, Tránsito, Coevical y personal del SIES 107.

Hasta el momento no se informó oficialmente cómo se originó el incendio ni se reportaron detalles sobre posibles personas afectadas.