Incendio en una vivienda de Villa Cañás: bomberos lograron controlar las llamas
Un incendio se registró durante la tarde de este domingo en una vivienda de Villa Cañás, donde trabajaron Bomberos Voluntarios junto a otros servicios de emergencia.
El aviso se produjo alrededor de las 17:18, cuando vecinos alertaron sobre un incendio en una propiedad ubicada en calle 61, entre 52 y 54.
Al arribar, los bomberos encontraron que el fuego se desarrollaba principalmente en la parte trasera de la vivienda y que las llamas comenzaban a ingresar hacia el interior a través del cielorraso.
Los efectivos accedieron al patio, localizaron el foco principal y posteriormente ingresaron por la parte posterior de la casa para evitar una mayor propagación.
Tras las tareas de extinción, realizaron la ventilación del inmueble y dejaron la situación bajo control.
En el operativo participaron Bomberos Voluntarios, Policía, Tránsito, Coevical y personal del SIES 107.
Hasta el momento no se informó oficialmente cómo se originó el incendio ni se reportaron detalles sobre posibles personas afectadas.