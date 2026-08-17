El presidente Javier Milei encabezó este lunes el acto en homenaje al general José de San Martín, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento, y aseguró que la Argentina debe tener “la libertad como mandato” y continuar el camino trazado por el Libertador.

La ceremonia se realizó en Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro, donde el mandatario colocó previamente una ofrenda floral al pie del monumento al Padre de la Patria.

Durante su discurso, Milei destacó el papel de San Martín en la independencia y recordó una de sus frases más conocidas: “Seamos libres que lo demás no importa nada”.

El Presidente sostuvo que la grandeza del prócer estuvo marcada por su decisión de “tomar las armas y liberar a medio continente” y reivindicó su esfuerzo y sacrificio durante las campañas independentistas.

Referencias políticas durante el homenaje

La intervención también incluyó mensajes vinculados con la actualidad política. Sin mencionar directamente a sectores de la oposición, Milei afirmó que existen quienes buscan atacar “nuestras ideas, nuestras creencias y nuestros valores”.

En otro tramo, relacionó la defensa de la libertad con las políticas de seguridad.

“Un pueblo libre también requiere de fuerzas de seguridad capacitadas y provistas de las herramientas necesarias para proteger lo más preciado que tenemos”, expresó.

El jefe de Estado aseguró además que la gesta sanmartiniana funciona como una fuente de inspiración para su Gobierno y afirmó que su administración pretende “revivir la llama de la libertad de nuestra Nación”.

“Vamos a dar la batalla por la libertad”

Milei volvió a colocar a la libertad, el crecimiento, el orden y la prosperidad entre los principales objetivos de su administración.

“Vamos a dar la batalla por la libertad allá donde sea necesario, sin importar el costo”, manifestó.

También aseguró que la Argentina todavía “no es el país más libre del mundo”, aunque consideró que tiene posibilidades de convertirse en uno.

Sobre el cierre, cuestionó nuevamente el modelo político y económico anterior, al que responsabilizó de haber empobrecido a una parte importante de la sociedad mientras, según su interpretación, una minoría resultó beneficiada.

“No tenemos un pasado al que regresar, porque ya sabemos a dónde nos conduce”, afirmó.

Finalmente, llamó a preservar el legado de San Martín y cerró su intervención con referencias al Libertador, la Argentina y una de sus consignas habituales: “Viva la libertad, carajo”.

Para los lectores del sur de Santa Fe, el discurso forma parte de una semana con actividad presidencial vinculada también a la provincia, ya que Milei tiene previsto participar de actividades relacionadas con la Bolsa de Comercio de Rosario.