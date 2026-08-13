El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, defendió este jueves la política de presencia policial activa en las calles y aseguró que los indicadores registrados durante los últimos años respaldan el modelo de seguridad impulsado por el Gobierno provincial.

Las declaraciones fueron realizadas durante el acto central por el 172º aniversario de la creación de la Policía de Rosario, desarrollado en la Jefatura de la Unidad Regional II.

“La presencia policial proactiva en la calle es un activo indiscutible del momento que vivimos”, sostuvo Cococcioni ante autoridades y efectivos de la fuerza.

Durante su discurso, el funcionario afirmó que la seguridad suele atravesar cambios importantes entre distintas administraciones y planteó la necesidad de darle continuidad a las políticas que, según consideró, muestran resultados.

“Podemos discutir la política de seguridad, pero la discutimos con los números en la mano”, señaló.

Cococcioni puso el foco en los homicidios

El ministro aseguró que, transcurridos ocho meses del año, la cantidad de homicidios dolosos representa una quinta parte de los registrados durante la gestión anterior.

“Es un dato objetivo que habla por sí solo y que relativiza cualquier opinión que cuestione seriamente el modelo adoptado”, expresó.

La afirmación formó parte del balance realizado por el Gobierno provincial durante el aniversario de la institución policial rosarina.

Aunque el acto estuvo centrado en Rosario, las definiciones tienen alcance provincial, ya que reflejan los lineamientos de seguridad que Santa Fe busca aplicar también en departamentos como General López: mayor presencia territorial, renovación del equipamiento y mejoras en las condiciones laborales de los agentes.

Equipamiento e infraestructura policial

Cococcioni también planteó la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo dentro de la fuerza y anticipó que durante el próximo año comenzará a implementarse el programa de estaciones policiales en Rosario y Santa Fe.

Además, destacó la entrega de uniformes, armamento y chalecos como parte de las obligaciones que tiene el Estado con sus agentes.

Según sostuvo, cuando la actual administración asumió en 2023 encontró equipamiento que necesitaba ser renovado y recordó que hacía varios años que no se entregaban nuevos uniformes.

Scaglia pidió “valorar el uniforme”

La diputada nacional por Santa Fe y exvicegobernadora Gisela Scaglia también participó de la ceremonia y atribuyó los resultados obtenidos al trabajo de la fuerza policial.

“Ese uniforme significa para cada uno de ustedes sacrificio. Significa muchas veces distancias, entrega y honor”, señaló.

Scaglia sostuvo además que el objetivo provincial es recuperar condiciones que permitan a los ciudadanos “transitar las calles en paz”.

Por su parte, el jefe de la Policía de Rosario, Danilo Villan, repasó los 172 años de historia de la institución y destacó el compromiso de sus integrantes.

Villan reconoció que la fuerza atravesó etapas en las que estuvo “alejada de los vecinos”, pero aseguró que actualmente existe una mayor aceptación y reconocimiento hacia el trabajo policial.

La Policía de Rosario fue creada el 13 de agosto de 1854, dos años después de que la localidad fuera declarada ciudad. El primer jefe de la fuerza fue Fermín Rodríguez.