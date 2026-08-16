Independiente visitará este lunes 17 de agosto a Lanús por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026, en un partido marcado por la reciente salida de Gustavo Quinteros de la conducción técnica del conjunto de Avellaneda.

El encuentro comenzará a las 17 en el estadio Ciudad de Lanús, con arbitraje de Sebastián Martínez y Sebastián Zunino a cargo del VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium.

El Rojo llegará al compromiso con Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio como entrenadores interinos, luego de que ambos asumieran la conducción del plantel tras la salida de Quinteros. Los dos venían trabajando con la Reserva del club.

La decisión se produjo después de una serie de resultados adversos. Independiente perdió 1-0 frente a Vélez y Platense por el torneo local y posteriormente quedó eliminado de la Copa Argentina tras sufrir una goleada 4-0 ante Atlético Tucumán.

De todas maneras, la dirigencia ya definió al sucesor. Jadson Viera será el nuevo entrenador de Independiente, con un contrato previsto por un año y una cláusula que permitirá finalizar el vínculo en diciembre si las futuras autoridades del club deciden modificar el proyecto deportivo.

Lanús, por su parte, también suma seis puntos y llega fortalecido luego de derrotar 3-0 a Talleres de Córdoba como visitante. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino intentará darle continuidad a esa recuperación.

El Granate quedó eliminado de la Copa Sudamericana, por lo que concentra sus objetivos en el campeonato local.

Lanús - Independiente: hora y TV

Día: lunes 17 de agosto

Hora: 17

Estadio: Ciudad de Lanús

Árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Sebastián Zunino

TV: TNT Sports Premium

Probable Lanús: Nahuel Losada; Ronaldo de Jesus, Carlos Izquierdoz, Sasha Marcich, Tomás Guidara; Ramiro Carrera, Felipe Peña, Agustín Cardozo; Allan Wlk, Dylan Aquino y Eduardo Salvio. DT: Mauricio Pellegrino.

Probable Independiente: Rodrigo Rey; Kevin Lomónaco, Juan Fedorco, Facundo Zabala, Santiago Arias; Santiago Montiel, Iván Marcone, Mateo Pérez, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo y Maximiliano Gutiérrez. DT interino: Carlos Matheu.