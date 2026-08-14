El Gobierno de Santa Fe inició el retiro de un terraplén de aproximadamente 500 metros que obstaculiza el escurrimiento del agua en el valle de inundación del río Salado, entre las localidades de Gobernador Candioti y Recreo, en el departamento La Capital.

La intervención se realiza con recursos y maquinaria provincial y apunta a disminuir los riesgos derivados de posibles períodos de lluvias abundantes.

Según informó el Ministerio de Obras Públicas, la estructura corresponde a una obra ferroviaria nacional que quedó inconclusa en el marco del Plan Circunvalar. En el sector permanecen columnas instaladas y un terraplén de unos 30 metros de ancho y tres metros de altura.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que la Provincia decidió avanzar ante la falta de continuidad de los trabajos nacionales.

“Las lluvias no se pueden evitar, pero sí podemos prevenir sus consecuencias”, sostuvo el funcionario.

La Provincia estima que deberán retirarse alrededor de 80.000 metros cúbicos de suelo. Las tareas son coordinadas entre la Dirección Provincial de Vialidad y la Secretaría de Recursos Hídricos.

Enrico aseguró además que Santa Fe realizó cuatro reclamos ante autoridades nacionales para que la estructura fuera removida provisoriamente hasta la eventual reanudación de las obras ferroviarias, pero señaló que no hubo respuesta.

Buscan reducir el riesgo de inundaciones

El secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, explicó que, si bien el cauce principal del Salado permanece liberado, el terraplén funciona como un obstáculo dentro del valle de inundación.

Según indicó, ante varias semanas consecutivas de precipitaciones intensas podrían aumentar los niveles del río y producirse dificultades en el funcionamiento de los canales, con riesgo de desbordes hacia campos o sectores urbanizados.

Los trabajos buscan restablecer las condiciones naturales para la circulación del agua y disminuir posibles impactos aguas arriba, principalmente en sectores de los departamentos La Capital, Las Colonias y San Justo.

La intervención también tiene como objetivo proteger áreas rurales y productivas ante un eventual escenario de precipitaciones intensas.