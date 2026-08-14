El gobernador Maximiliano Pullaro afirmó que Santa Fe apunta a transformarse en un centro logístico vinculado al crecimiento de la minería argentina, durante una misión institucional y empresarial que desarrolla junto a funcionarios y empresarios en Chile.

Pullaro, acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, recorrió este jueves Puerto Angamos y la Terminal Graneles del Norte, ubicados en la Región de Antofagasta.

La visita tuvo como objetivo conocer el funcionamiento de ambas terminales y analizar alternativas logísticas que permitan vincular la producción minera argentina con los puertos santafesinos, especialmente el de Rosario.

“Sentimos que tenemos una oportunidad de reflejarnos, en función de lo que vemos acá, en una matriz de desarrollo productivo que nos permita a los puertos de Santa Fe, particularmente al Puerto de Rosario, ser un hub logístico”, sostuvo Pullaro.

El mandatario consideró que ese proceso podría generar crecimiento económico, empleo y nuevas inversiones, aunque durante la recorrida no se anunciaron proyectos concretos ni montos destinados a infraestructura.

Pullaro señaló además que la matriz productiva argentina atraviesa una transformación y que, además del peso histórico de los cereales y las oleaginosas, la energía y la minería aparecen como sectores con perspectivas de crecimiento.

“Nosotros queremos transformarnos en un hub logístico de la minería también para poder expandir nuestro sistema productivo”, aseguró.

La experiencia de los puertos chilenos

Puerto Angamos está ubicado en la Bahía de Mejillones y funciona como una terminal multipropósito que conecta el norte chileno con mercados internacionales. Opera contenedores, cargas de grandes dimensiones, graneles y proyectos relacionados con el sector energético.

La Terminal Graneles del Norte, también emplazada en Mejillones, está especializada en cargas a granel y tiene una fuerte relación con la actividad minera de la zona de Antofagasta.

Puccini destacó la infraestructura y el funcionamiento observados durante la recorrida y señaló que la experiencia chilena puede servir como referencia para analizar mejoras en los puertos santafesinos.

“Es importante poder conocer para llevarnos qué se puede hacer en nuestros puertos”, expresó.

El ministro también destacó el vínculo comercial existente entre Santa Fe y Chile y planteó la posibilidad de complementarlo mediante una mayor integración logística.

Por su parte, Javkin sostuvo que el Puerto de Rosario podría asumir en los próximos años un papel relevante para conectar la producción minera con los mercados internacionales.

“Parte de ese rol va a ser pasar a ser el puerto que vincule la salida de la minería con el resto del mundo”, afirmó.

Una estrategia que también involucra al sur santafesino

El planteo tiene impacto potencial para toda la estructura productiva provincial, incluido el sur de Santa Fe, donde se concentra una importante red de industrias metalmecánicas, empresas de servicios, transporte y producción vinculadas tradicionalmente al sector agropecuario.

La estrategia oficial apunta a que esa capacidad industrial y logística pueda encontrar nuevas oportunidades alrededor del desarrollo de la minería y la energía.

Por ahora, la misión tiene carácter exploratorio y no se informaron acuerdos concretos. La agenda santafesina continuará este viernes en Santiago de Chile con nuevas reuniones institucionales y empresariales.