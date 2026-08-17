Boca viajará a Paraguay con una novedad importante para la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana: Enner Valencia fue convocado por Rodolfo Arruabarrena y podría tener su debut oficial con la camiseta xeneize.

El encuentro ante Recoleta se disputará este martes 18 de agosto en Asunción, con Boca en ventaja después del 3-1 logrado en el partido de ida.

Valencia aparece en la lista con la camiseta número 30 y tendrá su primera oportunidad de sumar minutos desde su llegada al club. También regresaron a la convocatoria Milton Giménez y Williams Alarcón, en medio de varias bajas por lesión.

La ausencia más importante será la de Leandro Paredes. El capitán no viajará a Paraguay debido a una inflamación en el isquiotibial izquierdo.

Tampoco estará Leandro Lozano, quien presenta una molestia similar en la pierna derecha. En el caso de Marco Pellegrino, la información señala que tendría un desgarro, aunque ese diagnóstico no fue presentado como confirmado.

Arruabarrena deberá modificar el equipo

Las lesiones obligarán al entrenador de Boca a realizar cambios, principalmente en el mediocampo.

Si mantiene el esquema utilizado en los últimos partidos, Tomás Belmonte y Camilo Rey Domenech aparecen entre las principales posibilidades para ocupar el lugar dejado por Paredes.

Otra alternativa sería modificar el sistema y sumar mayor peso ofensivo, con Miguel Merentiel o Sebastián Villa como opciones para ingresar en el ataque.

En defensa, Ayrton Costa aparece como posible reemplazante de Pellegrino, mientras que Dylan Gorosito podría ocupar el sector de Lozano.

Boca llega con ventaja

El conjunto de Arruabarrena viene de igualar 1-1 ante Platense por la quinta fecha del Torneo Clausura.

En el primer partido frente a Recoleta, disputado en el estadio Tomás Adolfo Ducó, Boca comenzó perdiendo pero consiguió remontar el resultado y terminó imponiéndose 3-1. El conjunto paraguayo sufrió además las expulsiones de Wilfrido Báez y Dairon Mosquera, quienes tampoco podrán participar de la revancha.

Recoleta, por su parte, viene de caer 2-1 como local frente a 2 de Mayo por el torneo paraguayo. Su entrenador, Jorge González, utilizó una formación alternativa pensando en el duelo frente al Xeneize.

El equipo paraguayo atraviesa su primera participación en la Copa Sudamericana y llegó a los octavos después de terminar primero en un grupo que también integraron Santos y San Lorenzo.

Para Boca, el objetivo será administrar la diferencia obtenida en la ida y asegurar su clasificación a los cuartos de final de la competencia continental.