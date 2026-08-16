La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, participó de la 90ª edición de Expo Venado y destacó el papel del sector agropecuario y de la industria como motores para el desarrollo económico del país.

Durante su paso por Venado Tuerto, la funcionaria formó parte del tradicional corte de cinta, recorrió la exposición junto a productores, empresarios y autoridades y posteriormente respondió preguntas de los medios.

Villarruel resaltó especialmente el peso productivo de la región y consideró que la muestra refleja el trabajo de quienes invierten y generan empleo.

“El trabajo de las familias venadenses, el esfuerzo, la innovación y la tecnología permiten el éxito de una ciudad como ésta y permiten que eso se plasme y se derrame hacia otras partes de la provincia de Santa Fe y de la República Argentina”, sostuvo.

Retenciones y futuro productivo

Uno de los temas abordados durante la conferencia fue el esquema de retenciones a las exportaciones agropecuarias.

Villarruel aseguró que desconoce la existencia de un proyecto concreto en tratamiento en el Congreso, aunque expresó su posición a favor de avanzar hacia su eliminación.

“Desconozco que en el Congreso de la Nación todavía tengamos algún tipo de proyecto de ley respecto a esto, pero por supuesto el futuro de nuestro campo y de nuestra industria debe ser sin retenciones a las exportaciones”, señaló.

También sostuvo que el crecimiento del país debe apoyarse principalmente en la producción.

“El futuro del argentino es agropecuario e industrial”, afirmó.

En ese sentido, destacó las posibilidades que ofrecen los recursos naturales y la capacidad productiva argentina.

El papel de Santa Fe

La vicepresidenta dedicó parte de sus declaraciones a la provincia de Santa Fe y remarcó su importancia dentro de la estructura productiva nacional.

“Siempre la invencible provincia de Santa Fe fue muy importante, sigue siéndolo”, expresó.

Además, consideró que el futuro económico argentino debe construirse combinando producción agropecuaria e industria.

Villarruel también recordó su vínculo familiar con territorio santafesino. Explicó que parte de su familia paterna es oriunda de Rosario y contó que había conocido Venado Tuerto durante su infancia, aunque hacía varios años que no visitaba la ciudad.

Preocupación por el empleo

Consultada sobre los principales problemas que enfrenta actualmente el país, Villarruel mencionó la necesidad de fortalecer la unidad nacional y generar puestos de trabajo.

“Creo que lo más importante es primero ahondar en la unión nacional. Pensar en una unión nacional sin estar pensando en candidaturas, sin estar pensando en partidos políticos, sino pensando en el futuro que Argentina con nuestro potencial debiera tener”, sostuvo.

También manifestó su preocupación por la situación económica de una parte de la población.

“Estoy sumamente preocupada por los argentinos que hoy no tienen trabajo o que no pueden llegar a fin de mes”, señaló.

En ese contexto, utilizó a Expo Venado como ejemplo de inversión privada, actividad empresarial y generación de empleo.

Para Villarruel, esas problemáticas deberían ocupar un lugar central en la agenda de la dirigencia política.

Malvinas y un reconocimiento a los veteranos

Durante el intercambio con los periodistas también se refirió a la causa Malvinas y al reciente gesto del seleccionado argentino de fútbol al mostrar una bandera vinculada al reclamo de soberanía.

Villarruel, hija de un veterano de la Guerra de Malvinas, calificó el momento como especialmente emotivo.

“Fue ver plasmados estos 40 años en los cuales muchos de nuestros veteranos de guerra fueron invisibilizados y finalmente ser reconocidos en el ámbito internacional por nuestra Selección Nacional de fútbol”, expresó.

Qué dijo sobre una eventual candidatura

Ante una consulta sobre su futuro político, la vicepresidenta evitó anticipar definiciones.

“Muy prematuro, muy prematuro”, respondió cuando le preguntaron si era momento de hablar de candidaturas.

También fue consultada por el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, y consideró que por su edad tiene todavía “una gran carrera política” por delante.

Villarruel señaló que, por el momento, su presencia en la ciudad estuvo vinculada con la celebración de las nueve décadas de la exposición.

“Estoy muy contenta de poder estar en esta fecha tan significativa y resaltar el mensaje de que Expo Venado representa lo mejor de la Argentina”, concluyó.