Bomberos Voluntarios de Villa Cañás intervinieron este domingo, alrededor de las 15:05, por un incendio de pastizales registrado en la zona rural, sobre el camino 7S.

El aviso fue realizado por vecinos que detectaron la presencia de fuego en un sector de campo y dieron alerta al cuartel.

Al llegar al lugar, los bomberos constataron que se trataba de un incendio de pequeñas proporciones que se encontraba prácticamente controlado.

La dotación realizó tareas de enfriamiento y control del perímetro para evitar una posible reactivación de las llamas y detener cualquier avance del fuego.

Una vez finalizado el operativo, se comprobó que no existía riesgo de propagación y los bomberos regresaron al cuartel sin otras novedades.