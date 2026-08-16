Incendio de pastizales en zona rural de Villa Cañás: Bomberos realizó tareas de enfriamiento

El foco se registró este domingo por la tarde en el camino 7S. Al arribar al lugar, el fuego estaba prácticamente controlado y no había riesgo de propagación.
Villa Cañás16/08/2026LORENA ACOSTALORENA ACOSTA

Bomberos Voluntarios de Villa Cañás intervinieron este domingo, alrededor de las 15:05, por un incendio de pastizales registrado en la zona rural, sobre el camino 7S.

El aviso fue realizado por vecinos que detectaron la presencia de fuego en un sector de campo y dieron alerta al cuartel.

Al llegar al lugar, los bomberos constataron que se trataba de un incendio de pequeñas proporciones que se encontraba prácticamente controlado.

773492248_28466807162927544_7843759737613416116_nBomberos combatieron durante varias horas un incendio de campo en la zona rural

La dotación realizó tareas de enfriamiento y control del perímetro para evitar una posible reactivación de las llamas y detener cualquier avance del fuego.

Una vez finalizado el operativo, se comprobó que no existía riesgo de propagación y los bomberos regresaron al cuartel sin otras novedades.

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